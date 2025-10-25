25 Ekim Cumartesi Hava Durumu: İstanbul’da Geceyi Şimşekler Aydınlattı
İstanbul’da dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kuvvetli yağış tüm gece boyunca sürdü. Şimşek aktivitesinin de yaşandığı İstanbul’da gece boyunca yaklaşık 2 bin 500 şimşek çaktı ve geceyi aydınlattı. Kuvvetli yağışa gök gürültüsü de eşlik etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yaptığı uyarı ile Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz’de hava sıcaklarının düşeceğini açıkladı ve İstanbul dahil 11 il için sarı kodlu yağış uyarısı yayımladı.
İstanbul Valiliği dün beklenen kuvvetli yağış nedeniyle akşam saat 16.00’dan sonra eğitime ara verildiğini açıklamıştı.
Taksim İstiklal Caddesi’nden görüntü 👇
Vatan Caddesi’nde yol çöktü.
Yağışlar bugün tüm gün boyunca etkili olacak.
25 Ekim Cumartesi Hava Durumu
