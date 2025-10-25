onedio
25 Ekim Cumartesi Hava Durumu: İstanbul’da Geceyi Şimşekler Aydınlattı

25 Ekim Cumartesi Hava Durumu: İstanbul'da Geceyi Şimşekler Aydınlattı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
25.10.2025 - 08:27

İstanbul’da dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kuvvetli yağış tüm gece boyunca sürdü. Şimşek aktivitesinin de yaşandığı İstanbul’da gece boyunca yaklaşık 2 bin 500 şimşek çaktı ve geceyi aydınlattı. Kuvvetli yağışa gök gürültüsü de eşlik etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yaptığı uyarı ile Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz’de hava sıcaklarının düşeceğini açıkladı ve İstanbul dahil 11 il için sarı kodlu yağış uyarısı yayımladı.

İstanbul Valiliği dün beklenen kuvvetli yağış nedeniyle akşam saat 16.00’dan sonra eğitime ara verildiğini açıklamıştı.

İstanbul Valiliği dün beklenen kuvvetli yağış nedeniyle akşam saat 16.00'dan sonra eğitime ara verildiğini açıklamıştı.

İstanbul’da beklenen yağış akşam saatlerinde etkili olmaya başladı ve gece saatlerinde etkisini artırarak devam etti. Yaşanan kuvvetli yağış sonrasında İstanbul’un bazı semtlerinde ani su baskınları yaşandı.

Taksim İstiklal Caddesi’nden görüntü 👇

Vatan Caddesi’nde yol çöktü.

Vatan Caddesi'nde yol çöktü.

İstanbul'da gece saatlerinde etki olan sağanak sonrası, bulvarın orta şeridinde yaklaşık 3 metre derinliğinde, 6 metrekare genişliğinde göçük oluştu. O dakikalarda seyir halinde ilerleyen 62 yaşındaki A.Y. yönetimindeki 34 TKH 16 plakalı taksi, şoförünün açılan çukura düşmemek için yaptığı manevra sonrası kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonrası taksi ters dönerken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilden ekiplerin yardımıyla çıkarılan sürücü A.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ters dönen taksi ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, çökmenin meydana geldiği noktada güvenlik önlemi alındı.

Yağışlar bugün tüm gün boyunca etkili olacak.

Yağışlar bugün tüm gün boyunca etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ünde yapılan açıklamada ise yağışların bugün “Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.” ifadeleri kullanıldı. 

Meteoroloji, Bolu, Bursa, İstanbul, Kastamonu, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce kentleri için sarı kod yayınlandı.

25 Ekim Cumartesi Hava Durumu

25 Ekim Cumartesi Hava Durumu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
