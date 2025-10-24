TELE1'e Kayyum Atandıktan Sonra İlk Yayın Penguen Belgeseli Oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “casusluk” soruşturması kapsamında gözaltına alınan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın ardından, kanalı bünyesinde barındıran ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık A.Ş.’ye kayyum atandı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şirketin yönetimini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devretti. Savcılık, Yanardağ’ın TELE1’i suç işlemek amacıyla kullandığını ve resmi kayıtlarda şirketin sahibi olarak görünen oğlu üzerinden hareket ettiğini ileri sürdü.
Kayyumun canlı yayın esnasında geldiği TELE1'de ilk yayın penguen belgeseli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ana Haber yayınının kesilmesinin ardından kutup ayılarının ve penguenlerin olduğu yayın başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ana Haber bülteni TMSF yetkililerinin talebiyle yarıda kesilmişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
insanları pasif birer tüketiciye dönüştürmek için kullanılan basit bir numara.. kendi uzmanlık alanlarını belgesel yapsınlardı.. 'koyun sürüsü yönetimi 101'.... Devamını Gör
Kayyumistan olduk.
Belgeseldeki penguenlere bak, bence bu belgesel subliminal mesajlar içeriyor