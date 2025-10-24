TELE1'e Kayyum Atandıktan Sonra İlk Yayın Penguen Belgeseli Oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “casusluk” soruşturması kapsamında gözaltına alınan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın ardından, kanalı bünyesinde barındıran ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık A.Ş.’ye kayyum atandı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şirketin yönetimini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devretti. Savcılık, Yanardağ’ın TELE1’i suç işlemek amacıyla kullandığını ve resmi kayıtlarda şirketin sahibi olarak görünen oğlu üzerinden hareket ettiğini ileri sürdü.

Kayyumun canlı yayın esnasında geldiği TELE1'de ilk yayın penguen belgeseli oldu.

Kaynak - Cumhuriyet