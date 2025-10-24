onedio
TELE1'e Kayyum Atandıktan Sonra İlk Yayın Penguen Belgeseli Oldu

TELE1'e Kayyum Atandıktan Sonra İlk Yayın Penguen Belgeseli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.10.2025 - 22:39

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “casusluk” soruşturması kapsamında gözaltına alınan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın ardından, kanalı bünyesinde barındıran ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık A.Ş.’ye kayyum atandı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şirketin yönetimini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devretti. Savcılık, Yanardağ’ın TELE1’i suç işlemek amacıyla kullandığını ve resmi kayıtlarda şirketin sahibi olarak görünen oğlu üzerinden hareket ettiğini ileri sürdü.

Kayyumun canlı yayın esnasında geldiği TELE1'de ilk yayın penguen belgeseli oldu. 

Ana Haber yayınının kesilmesinin ardından kutup ayılarının ve penguenlerin olduğu yayın başladı.

Ana Haber bülteni TMSF yetkililerinin talebiyle yarıda kesilmişti.

TMSF yetkililerinin polis eşliğinde kanal binasına girmesiyle Ana Haber Bülteni yarıda kesildi.

Ana Haber Bülteni'nin kesilmesiyle yayına penguen ve kutup ayılarının yer aldığı belgesel servis edildi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
zülkarneyn

insanları pasif birer tüketiciye dönüştürmek için kullanılan basit bir numara.. kendi uzmanlık alanlarını belgesel yapsınlardı.. 'koyun sürüsü yönetimi 101'.... Devamını Gör

Angel

Kayyumistan olduk.

d cord

Belgeseldeki penguenlere bak, bence bu belgesel subliminal mesajlar içeriyor