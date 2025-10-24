TELE1 Kanalına Ana Haber Bülteni Esnasında Kayyum Atandı, Yayın Yarıda Kesildi

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, TELE1’in sahibi ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi’nin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nu (TMSF) kayyum olarak atadı. Karar, Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın kanalı suç işlemek için kullandığı iddiasına dayandırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Yanardağ’ın söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturmaya konu suç işlediği ileri sürüldü. Savcılık, Yanardağ’ın kanalı fiilen kontrol ettiği, resmi kayıtlarda ise oğlunun şirket sahibi olarak göründüğünü belirtti ve iddiaya göre Yanardağ’ın suçlarında TELE1 kanalını kullandığını kaydetti.

Kayyum atamasının ardından ana haber yayını, planlanan saatinden önce sona erdirildi.

Canlı yayında gelen TMSF yetkililerinin sunucu Murat Taylan'a 'yayını erken bitirme talimatı' verdiği öğrenilirken Taylan, seyircilere 'Her zamanki gibi veda edelim' diyerek, 'Kendinize iyi bakın, yalanlara teslim olmayın' dedi. Bu sözlerin ardından yayın kesildi ve TMSF idaresine giren kanal bant yayınlarına başladı.