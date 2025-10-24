onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
TELE1 Kanalına Ana Haber Bülteni Esnasında Kayyum Atandı, Yayın Yarıda Kesildi

TELE1 Kanalına Ana Haber Bülteni Esnasında Kayyum Atandı, Yayın Yarıda Kesildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.10.2025 - 20:24

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, TELE1’in sahibi ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi’nin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nu (TMSF) kayyum olarak atadı. Karar, Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın kanalı suç işlemek için kullandığı iddiasına dayandırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Yanardağ’ın söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturmaya konu suç işlediği ileri sürüldü. Savcılık, Yanardağ’ın kanalı fiilen kontrol ettiği, resmi kayıtlarda ise oğlunun şirket sahibi olarak göründüğünü belirtti ve iddiaya göre Yanardağ’ın suçlarında TELE1 kanalını kullandığını kaydetti.

Kayyum atamasının ardından ana haber yayını, planlanan saatinden önce sona erdirildi.

Canlı yayında gelen TMSF yetkililerinin sunucu Murat Taylan'a 'yayını erken bitirme talimatı' verdiği öğrenilirken Taylan, seyircilere 'Her zamanki gibi veda edelim' diyerek, 'Kendinize iyi bakın, yalanlara teslim olmayın' dedi. Bu sözlerin ardından yayın kesildi ve TMSF idaresine giren kanal bant yayınlarına başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TMSF yetkililerin canlı yayını kesme anları ekranlara yansıdı.

Murat Taylan, kayyum kararını canlı yayında alarak izleyicilerle paylaştı.

Murat Taylan, kayyum kararını canlı yayında alarak izleyicilerle paylaştı.

Taylan, TELE1 ekranlarına kayyum atandığını açıklarken, TMSF yetkililerinin de kanala girdiğini ve yayını kesmelerini söylediğini açıklamıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
4
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın