RTÜK Başkanlığı Görevi Sona Eren Ebubekir Şahin, Türk Telekom'a CEO Olarak Atandı

Hakan Karakoca
24.10.2025 - 18:17

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) başkanlık görevine Mehmet Daniş getirildi. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 23 Ocak 2019’dan bu yana dört dönemdir başkanlık yapan Ebubekir Şahin’in görev süresinin dolmasının ardından Üst Kurul, yeni başkan seçimi için toplandı. Yapılan oylama sonucunda Mehmet Daniş RTÜK başkanı olurken, başkan vekilliği görevine Orhan Karadaş seçildi.

Ebubekir Şahin'in hangi göreve geleceği merak konusuydu. Türk Telekom'dan gelen KAP açıklamasıyla yeni görevi belli oldu.

Eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in yeni görevi CEO'luk oldu.

Ebubekir Şahin'in yapılan KAP açıklamasında Türk Telekom'a CEO olarak atandığı öğrenildi.

Şirket yaptığı açıklamada 'Yönetim Kurulu, 24 Ekim 2025 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Sayın Ebubekir Şahin'i Şirketimiz Genel Müdürü olarak atamaya karar vermiştir.' ifadelerini kullandı.

