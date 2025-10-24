İstanbul'da Kiralık Konut Uygulamasına Geçiliyor: Yarı Fiyatına Kira İmkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’daki fahiş kira artışlarına karşı 81 ilde 500 bin sosyal konut yapılacağını ve TOKİ aracılığıyla kiralık sosyal konut projesi başlatılacağını açıkladı. Ayrıca kira planlamasının bundan sonra devlet tarafından yürütüleceğini belirtti.

İstanbul'da yarı fiyatına kira imkanı tanının bir uygulamaya geçildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şartları da açıkladı.