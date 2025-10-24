onedio
İstanbul'da Kiralık Konut Uygulamasına Geçiliyor: Yarı Fiyatına Kira İmkanı

Hakan Karakoca
24.10.2025 - 16:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’daki fahiş kira artışlarına karşı 81 ilde 500 bin sosyal konut yapılacağını ve TOKİ aracılığıyla kiralık sosyal konut projesi başlatılacağını açıkladı. Ayrıca kira planlamasının bundan sonra devlet tarafından yürütüleceğini belirtti.

İstanbul'da yarı fiyatına kira imkanı tanının bir uygulamaya geçildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şartları da açıkladı.

TOKİ'den 15 bin kiralık konut geliyor.

Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada TOKİ aracılığıyla vatandaşa kiralık konutların tahsis edileceğini duyurdu. İlk etapta yalnızca İstanbul’da uygulanacak projede 15 bin kiralık ev yer alacak. Bu konutlar; işçiler, memurlar, genç çiftler ve kentsel dönüşüm sürecindeki vatandaşlara özel kontenjanlarla kiralanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı uygulamada şartlar ve kapsam da açıklandı:

  • Konutlar devlet tarafından kiraya verilecek.

  • İlk etapta 15.000 konut uygulamaya dahil edilecek.

  • Kira sözleşmeleri 3 yıl süreyle geçerli olacak.

  • Evler, bölgedeki rayiç kira bedelinin yarı fiyatına kiralanacak.

  • Tüm süreç devletin denetim ve gözetimi altında yürütülecek.

  • İşçiler, memurlar, asgari ücretliler ve genç çiftler projeden yararlanabilecek.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
