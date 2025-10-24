Kartel Üyesiymiş: Sosyal Medya Fenomeni Melissa Said Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı
Instagram’da 350 binden fazla takipçisi olan Brezilyalı sosyal medya fenomeni Melissa Said uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Son 3 gündür polisten kaçtığı ve sürekli yer değiştirdiği açıklanan 23 yaşındaki fenomen Sao Paulo’da saklandığı evde yakalandı. Fenomen ismin uyuşturucu karteli ile yakın ilişkileri olduğu ve paylaşımlarıyla gençleri uyuşturucuya özendirdiği iddia edildi. Melissa Said’in 20 yıl hapis cezası alacağı konuşuluyor.
Brezilya polisinin “Operação Era” (Çağın Operasyonu) adını verdiği uyuşturucu operasyonunda sosyal medya fenomeni de gözaltına alındı.
