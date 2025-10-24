onedio
Kartel Üyesiymiş: Sosyal Medya Fenomeni Melissa Said Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı

Kartel Üyesiymiş: Sosyal Medya Fenomeni Melissa Said Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı

Brezilya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.10.2025 - 15:10

Instagram’da 350 binden fazla takipçisi olan Brezilyalı sosyal medya fenomeni Melissa Said uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Son 3 gündür polisten kaçtığı ve sürekli yer değiştirdiği açıklanan 23 yaşındaki fenomen Sao Paulo’da saklandığı evde yakalandı. Fenomen ismin uyuşturucu karteli ile yakın ilişkileri olduğu ve paylaşımlarıyla gençleri uyuşturucuya özendirdiği iddia edildi. Melissa Said’in 20 yıl hapis cezası alacağı konuşuluyor.

Brezilya polisinin “Operação Era” (Çağın Operasyonu) adını verdiği uyuşturucu operasyonunda sosyal medya fenomeni de gözaltına alındı.

2021 yılından beri polisin takibinde olan ve operasyonun başladığı son 3 günde sürekli yer değiştirerek saklanan sosyal medya fenomeni Melissa Said başkent Sao Paulo’da yakalandı.

Fenomen ismin uyuşturucu karteli ile yakın ilişkileri olduğu ve çetenin lüks yaşam tarzını sosyal medyada sergileyerek uyuşturucu trafiğinin cazibesini artırmaya yardımcı olmakla suçlandığı belirtildi.

Instagram’da 350 binden fazla takipçisi olan sosyal medya fenomeni Melissa Said’in suçu sabit görülürse 20 yıl hapis cezası alabilir.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
