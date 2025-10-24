Ali Atilla Bebek Görenleri Şaşırtıyor: 6 Kilo 150 Gram ve 59 Santim Boyunda Dünyaya Geldi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bursa’nın İnegöl ilçesinde dünyaya gelen Ali Atilla literatüre girmeye aday.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Biz aslında biliyorduk”
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Birde doğal olan normal doğum diyorlardı, bunu hangi yiğit normal doğurabilir.
Maşallah tosun paşa 🤭🧿🧿🧿🧿