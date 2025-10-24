onedio
Meteoroloji Uzmanı Beklenen İstanbul Yağmuru İçin Uyardı: "Evinize Erken Dönün"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.10.2025 - 11:52

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bu akşam saatlerinde İstanbul’da beklenen kuvvetli yağış ile ilgili uyarıda bulundu. “Evinize erken dönün” diyen Şen, kendisinin de saat 13.00’teki televizyon yanınından hemen sonra eve gideceğini belirtti.

İstanbul Valiliği dün akşam yaptığı paylaşımla Cuma günü kentte etkili olacak kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşları uyarmıştı.

İstanbul’da beklenen kuvvetli yağmur nedeniyle Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de vatandaşları evelerine erken dönmesi konusunda uyardı.

İstanbullular bugün evinize erken gidin. Ben saat 13:00’teki TV yayınından sonra eve dönüyorum. Bugün saat 15:00 den sonra Trakya’dan başlayacak yağış akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve zamanla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar yaşamda olumsuzluklar yapabilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
