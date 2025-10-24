Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den Erken 29 Ekim Uyarısı: Sıcaklıklar Düşecek!
Mevsimin ilk karı yüksek illerimizde çoktan etkili oldu. Vatandaşlar ise 'kar ne zaman yağacak?' sorusunun cevabını araştırıyor. Hava durumu her gün yakından takip ediliyor. Özellilkle tatil olan 28 ve 29 Ekim'de havanın nasıl olacağı merak edilirken meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik açıklama geldi.
Orhan Şen, 28/29 Ekim'de sıcaklıkların düşeceğini açıkladı.
Kar Yağacak mı?
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Açıkladı: 28 - 29 Ekim'de hava nasıl olacak?
"29 Ekimde sıcaklıklar 8-9 derece düşecek"
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
