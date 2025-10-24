onedio
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den Erken 29 Ekim Uyarısı: Sıcaklıklar Düşecek!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
24.10.2025 - 08:44

Mevsimin ilk karı yüksek illerimizde çoktan etkili oldu. Vatandaşlar ise 'kar ne zaman yağacak?' sorusunun cevabını araştırıyor. Hava durumu her gün yakından takip ediliyor. Özellilkle tatil olan 28 ve 29 Ekim'de havanın nasıl olacağı merak edilirken meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik açıklama geldi. 

Orhan Şen, 28/29 Ekim'de sıcaklıkların düşeceğini açıkladı.

Kar Yağacak mı?

2025'in yaz aylarında kırılan sıcaklık rekorlarının ardından en merak edilen soru bu oldu! 'Kar yağacak mı?' sorusu kış aylarını özleyen herkesin gündeminde yer alıyor. Yüksek kesimlerde yer alan bazı illerimizde mevsimin ilk karı çoktan görüldü. Havalar yavaş yavaş soğurken uzman isimlerden ise hayal kırıklığı yaşatan açıklamalar geliyor. Bizler kar beklerken uzmanlar havaların ısınacağını ve 'pastırma sıcakları' yaşanacağını açıklıyor.

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Açıkladı: 28 - 29 Ekim'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, X hesabından hava durumuna dair merak edilenleri yanıtlamaya devam ediyor. Şen, geçtiğimiz günlerde hava sıcaklıklarının artacağını belirtmişti. Peki ilerleyen günlerde hava nasıl olacak?

Şen, 28 ve 29 Ekim'de tatil yapmayı planlayanların en merak ettiği soruyu yanıtladı. 

Orhan Şen '28 Ekimde Marmara Ege Batı Akdenizde şiddetli yağış su baskını dere taşkını yapar.' uyarısında bulundu. Şen, özellikle 'İzmir İstanbul Aydın Muğla ve Antalya'da dikkatli olunması gerektiğini açıkladı.

"29 Ekimde sıcaklıklar 8-9 derece düşecek"

twitter.com

'28 Ekimde Marmara Ege Batı Akdenizde şiddetli yağış su baskını dere taşkını yapar. İzmir İstanbul Aydın Muğla Antalya dikkat.

Cumhuriyet bayramı tatili için Ege ye gidecekler dikkat.

Sıcaklık ist 24 bursa 30 C

29 Ekimde sıcaklıklar 8-9 derece düşecek.'

