onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kahve Fiyatları Rekor Kırdı, Şimdi Kafe Fiyatlarına Yansıması Bekleniyor

Kahve Fiyatları Rekor Kırdı, Şimdi Kafe Fiyatlarına Yansıması Bekleniyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.10.2025 - 23:23

Arka arkaya gelen olumsuz gelişmeler kahve piyasasını sarstı. New York’ta Arabica kahve vadeli işlemleri rekor seviyelere ulaştı. Brezilya’daki kuraklık ve olumsuz hava koşulları üretimi düşürürken, depolardaki stokların azalması endişeleri artırıyor. Ayrıca, ABD’nin Brezilya kahvesine getirdiği yüksek tarifeler piyasayı baskılıyor. Uzmanlar, fiyatların ağustostan bu yana yüzde 50’yi aşan oranda yükseldiğini belirtiyor ve bu durumun ABD’deki zincir kafeler ile marketlerde yeni zamları beraberinde getireceğini vurguluyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni fiyatlar tüketiciye yansıyacak.

Yeni fiyatlar tüketiciye yansıyacak.

ABD’li alıcıların Brezilya’dan verdiği siparişleri yavaşlatması, arz üzerindeki baskıyı artırdı. Tüketicilerin sabah kahvesi için ödeyeceği fiyatların hızla artması bekleniyor. Ticaret gerginliği ve olumsuz hava koşulları devam ettiği sürece fiyatların gerilemesi zor görünüyor.

"Kahve için yok edilen ormanlar kahveye zarar veriyor"

"Kahve için yok edilen ormanlar kahveye zarar veriyor"

Sektör izleme kuruluşu Coffee Watch’un raporuna göre, Brezilya’nın kahve kuşağında ormanların tarıma açılması yağışları azaltıyor ve verimi düşürerek fiyat artışlarını hızlandırıyor. Uzmanlar, “Kahve üretimi için yok edilen ormanlar, uzun vadede kahvenin geleceğini tehlikeye atıyor” yorumunu yaptı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın