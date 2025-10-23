Kahve Fiyatları Rekor Kırdı, Şimdi Kafe Fiyatlarına Yansıması Bekleniyor
Arka arkaya gelen olumsuz gelişmeler kahve piyasasını sarstı. New York’ta Arabica kahve vadeli işlemleri rekor seviyelere ulaştı. Brezilya’daki kuraklık ve olumsuz hava koşulları üretimi düşürürken, depolardaki stokların azalması endişeleri artırıyor. Ayrıca, ABD’nin Brezilya kahvesine getirdiği yüksek tarifeler piyasayı baskılıyor. Uzmanlar, fiyatların ağustostan bu yana yüzde 50’yi aşan oranda yükseldiğini belirtiyor ve bu durumun ABD’deki zincir kafeler ile marketlerde yeni zamları beraberinde getireceğini vurguluyor.
Yeni fiyatlar tüketiciye yansıyacak.
"Kahve için yok edilen ormanlar kahveye zarar veriyor"
