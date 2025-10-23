onedio
İstanbul Valiliği Cuma Günü İçin Uyarı Yayınladı: Sel, Yıldırım, Dolu...

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.10.2025 - 23:09

İstanbul Valiliği, vatandaşları yaklaşan olumsuz hava koşulları konusunda uyardı. Yapılan açıklamada, “Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi. Yetkililer ayrıca, olumsuz hava koşullarının özellikle öğleden sonra Avrupa Yakası'nda etkisini artırabileceğine dikkat çekerek, vatandaşların zorunlu haller dışında dışarı çıkmamalarını, araç kullanırken dikkatli olmalarını ve sel riski taşıyan bölgelerden uzak durmalarını tavsiye etti.

İstanbul Valiliği sosyal medyadan açıklama yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, 24 Ekim Cuma günü öğle saatlerinden sonra İstanbul’un Avrupa Yakası’nda başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların, akşam ve gece saatlerinde başta boğaz çevresi olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, yetkili mercilerin uyarılarını takip etmeleri hatırlatıldı.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
