İstanbul Valiliği Cuma Günü İçin Uyarı Yayınladı: Sel, Yıldırım, Dolu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, 24 Ekim Cuma günü öğle saatlerinden sonra İstanbul’un Avrupa Yakası’nda başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların, akşam ve gece saatlerinde başta boğaz çevresi olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, yetkili mercilerin uyarılarını takip etmeleri hatırlatıldı.