İstanbul Valiliği Cuma Günü İçin Uyarı Yayınladı: Sel, Yıldırım, Dolu...
İstanbul Valiliği, vatandaşları yaklaşan olumsuz hava koşulları konusunda uyardı. Yapılan açıklamada, “Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi. Yetkililer ayrıca, olumsuz hava koşullarının özellikle öğleden sonra Avrupa Yakası'nda etkisini artırabileceğine dikkat çekerek, vatandaşların zorunlu haller dışında dışarı çıkmamalarını, araç kullanırken dikkatli olmalarını ve sel riski taşıyan bölgelerden uzak durmalarını tavsiye etti.
İstanbul Valiliği sosyal medyadan açıklama yayınladı.
