Telefondan Alınan ÖTV Matrahlarında Değişiklik: Bazı Modellerde 1000 Liraya Yakın Düşüş Olabilir
Cumhurbaşkanlığı imzası ile Resmi Gazete’de yer alan karar ile birlikte telefonlardan alınan ÖTV matrahında değişiklik yapıldı. Bazı telefon modellerinde ÖTV oranı yüzde 50’den 40’a geriledi. Bu kararla piyasada tercih edilmeyen bazı cep telefonlarının fiyatlarında 1000 liraya yakın indirim olabileceği iddia edildi.
Kaynak: NTV
Resmi Gazete’nin bugün yayımlanan sayısında telefondan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile ilgili yeni kararlar yer aldı.
