Telefondan Alınan ÖTV Matrahlarında Değişiklik: Bazı Modellerde 1000 Liraya Yakın Düşüş Olabilir

ÖTV
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
24.10.2025 - 08:34

Cumhurbaşkanlığı imzası ile Resmi Gazete’de yer alan karar ile birlikte telefonlardan alınan ÖTV matrahında değişiklik yapıldı. Bazı telefon modellerinde ÖTV oranı yüzde 50’den 40’a geriledi. Bu kararla piyasada tercih edilmeyen bazı cep telefonlarının fiyatlarında 1000 liraya yakın indirim olabileceği iddia edildi.

Kaynak: NTV

Resmi Gazete’nin bugün yayımlanan sayısında telefondan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile ilgili yeni kararlar yer aldı.

NTV’nin aktardığına göre, bir önceki düzenlemede ÖTV matrahı 1.500 TL ve altındakiler yüzde 25, ÖTV matrahı 1.500 TL'yi aşıp 3.000 TL’yi aşmayanlar yüzde 40, ÖTV matrahı 3.000 TL’nin üzerindekiler yüzde 50 seviyesinde vergi alınıyordu.

Yeni düzenleme ile ÖTV matrahı 4.500 TL ve altındakiler yüzde 25, ÖTV matrahı 4.500 TL'yi aşıp 9.000 TL’yi aşmayanlar yüzde 40, ÖTV matrahı 9.000 TL’nin üzerindekiler yüzde 50 oldu.

Matrah artırımı nedeniyle giriş ve orta seviyede fiyatı olan bazı telefonlarda ÖTV oranı yüzde 50'den yüzde 40'a gerilemiş oldu. Piyasada fiyat/performans açısından tercih edilmeyen telefonların fiyatları yaklaşık olarak bin lira düşmüş olacak.

