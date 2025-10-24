Telefondan Alınan ÖTV Matrahlarında Değişiklik: Bazı Modellerde 1000 Liraya Yakın Düşüş Olabilir

NTV’nin aktardığına göre, bir önceki düzenlemede ÖTV matrahı 1.500 TL ve altındakiler yüzde 25, ÖTV matrahı 1.500 TL'yi aşıp 3.000 TL’yi aşmayanlar yüzde 40, ÖTV matrahı 3.000 TL’nin üzerindekiler yüzde 50 seviyesinde vergi alınıyordu.

Yeni düzenleme ile ÖTV matrahı 4.500 TL ve altındakiler yüzde 25, ÖTV matrahı 4.500 TL'yi aşıp 9.000 TL’yi aşmayanlar yüzde 40, ÖTV matrahı 9.000 TL’nin üzerindekiler yüzde 50 oldu.

Matrah artırımı nedeniyle giriş ve orta seviyede fiyatı olan bazı telefonlarda ÖTV oranı yüzde 50'den yüzde 40'a gerilemiş oldu. Piyasada fiyat/performans açısından tercih edilmeyen telefonların fiyatları yaklaşık olarak bin lira düşmüş olacak.