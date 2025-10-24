CHP’nin Kurultay Davası Reddedildi: "Dava Konusuz Kaldı"
Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Genel Kurultay’ın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığı Özgür Özel’e kaybetmişti. Başta eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş olmak üzere bazı parti delegelerinin açtığı “mutlak butlan” davası çok konuşulmuştu. Bugün görülen davada mahkeme davanın konusuz kaldığını hükmederek davayı reddeti. CHP’ye kayyum atanmayacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüm Türkiye’nin merakla beklediği “CHP’de mutlak butlan” davası sona erdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın