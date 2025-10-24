onedio
CHP’nin Kurultay Davası Reddedildi: "Dava Konusuz Kaldı"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.10.2025 - 11:15

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Genel Kurultay’ın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığı Özgür Özel’e kaybetmişti. Başta eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş olmak üzere bazı parti delegelerinin açtığı “mutlak butlan” davası çok konuşulmuştu. Bugün görülen davada mahkeme davanın konusuz kaldığını hükmederek davayı reddeti. CHP’ye kayyum atanmayacak.

Tüm Türkiye’nin merakla beklediği “CHP’de mutlak butlan” davası sona erdi.

Davanın bugün görülen duruşmasında davacı tarafın avukatı son sözlerinde seçimdeki yapılan hukuksuzluk nedeniyle “mutlak butlan” ilan edilmeli ve Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi yeniden devralmalı ifadelerini kullandı.

CHP’nin avukatları ise yargılanan kurultay davası sonrasında tüm il delegelerinin değiştiğini söyleyerek davanın konusuz kaldığını savundu.

Mahkeme, CHP’nin şikayet edilen kurultayının konusuz kaldığı hükümene vararak davanın reddine karar verdi.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
