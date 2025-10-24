Soğuk Savaş Soruşturması: Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz Tahliye Oldu

YouTube Türkiye’nin en çok izlenen kanallarından Soğuk Savaş’ta yayınlanan bir programda yapılan bir şaka nedeniyle Boğaç Soydemir ve programın konuğu olan Enes Akgündüz tutuklanmış ve haklarında “Halkı Kin ve Düşmanlığa alenen Tahrik veya Aşağılama” suçundan 4,5 yıl hapis istenmişti. Davanın bugün görülen duruşmasında mahkeme, sanıkların 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına ve tahliyelerine hükmetti.