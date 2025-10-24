Soğuk Savaş Soruşturması: Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz Tahliye Oldu
YouTube Türkiye’nin en çok izlenen kanallarından Soğuk Savaş’ta yayınlanan bir programda yapılan bir şaka nedeniyle Boğaç Soydemir ve programın konuğu olan Enes Akgündüz tutuklanmış ve haklarında “Halkı Kin ve Düşmanlığa alenen Tahrik veya Aşağılama” suçundan 4,5 yıl hapis istenmişti. Davanın bugün görülen duruşmasında mahkeme, sanıkların 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına ve tahliyelerine hükmetti.
YouTube’daki Soğuş Savaş kanalında yayınlanan videoda yapılan bir şaka sosyal medyada gündem olmuştu.
32 gündür tutuklu bulunan Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz bugün hakim karşısına çıktı.
