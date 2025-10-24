onedio
Soğuk Savaş Soruşturması: Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz Tahliye Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.10.2025 - 12:11 Son Güncelleme: 24.10.2025 - 12:21

YouTube Türkiye’nin en çok izlenen kanallarından Soğuk Savaş’ta yayınlanan bir programda yapılan bir şaka nedeniyle Boğaç Soydemir ve programın konuğu olan Enes Akgündüz tutuklanmış ve haklarında “Halkı Kin ve Düşmanlığa alenen Tahrik veya Aşağılama” suçundan 4,5 yıl hapis istenmişti. Davanın bugün görülen duruşmasında mahkeme, sanıkların 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına ve tahliyelerine hükmetti.

YouTube’daki Soğuş Savaş kanalında yayınlanan videoda yapılan bir şaka sosyal medyada gündem olmuştu.

32 gündür tutuklu bulunan Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz bugün hakim karşısına çıktı.

Savcılık tarafından “Halkı Kin ve Düşmanlığa alenen Tahrik veya Aşağılama” suçlamasıyla 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Soydemir ve Akgündüz bugün hakim karşına çıktı.

Mahkeme, sanıkların 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına ve tahliyelerine hükmetti.

