Soğuk Savaş Programındaki Şaka Sosyal Medyada Gündem Olmuştu: Boğaç Soydemir ve Konuğu Hakkında Gözaltı Kararı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.09.2025 - 20:35 Son Güncelleme: 22.09.2025 - 21:08

YouTube’daki Soğuş Savaş kanalında yayınlanan videoda yapılan bir şaka sosyal medyada gündem olmuştu. İddiaya göre programda, peygamberimiz Hz. Muhammed’in bir sözü ile dalga geçiliyordu.

Kanalın sahiplerinden ve tepki çeken şakayı yapan Boğaç Soydemir, şakanın seyricilerden gelen bir şaka olduğunu söyledi ve ilgili kısmın kanaldan kaldırıldığını ifade ederek özür diledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, program hakkında soruşturma açıldığını ve 2 kişi için gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

YouTube Türkiye’nin en çok izlenen kanallarından biri olan Soğuk Savaş kanalının son videosunda yapılan bir şaka sosyal medyada gündem oldu.

Kanalın sahiplerinden ve gündem olan şakayı yapan Boğaç Soydemir sosyal medyadan yaptığı paylaşımla özür diledi.

'Arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde yaptığım bir şaka ile kırdığım insanlardan özür dilemek istiyorum. Böyle bir niyetim kesinlikle yoktu. Normalde kendi yaptığım şakalarda hassasiyet göstermeye özen gösteriyorum. Ancak o sırada izleyicilerden gelen şakalara geçmiştik ve ben de o şakayı ilk defa o sırada okudum. O an için basit bir kelime şakası sandım fakat sonrasında üzerine düşünmem gerekirdi. Arkadaşlarım uyarınca fark ettim. Haklısınız. Bunun için özür diliyorum. İlgili kısmı yayından kaldırdık.'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı programla ilgili soruşturma başlattı.

Gazeteci Ceylan Sever, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın programla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada, “Peygamberimiz Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanununun 216/1. Maddesi uyarınca *Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
