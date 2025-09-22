Soğuk Savaş Programındaki Şaka Sosyal Medyada Gündem Olmuştu: Boğaç Soydemir ve Konuğu Hakkında Gözaltı Kararı
YouTube’daki Soğuş Savaş kanalında yayınlanan videoda yapılan bir şaka sosyal medyada gündem olmuştu. İddiaya göre programda, peygamberimiz Hz. Muhammed’in bir sözü ile dalga geçiliyordu.
Kanalın sahiplerinden ve tepki çeken şakayı yapan Boğaç Soydemir, şakanın seyricilerden gelen bir şaka olduğunu söyledi ve ilgili kısmın kanaldan kaldırıldığını ifade ederek özür diledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, program hakkında soruşturma açıldığını ve 2 kişi için gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
YouTube Türkiye’nin en çok izlenen kanallarından biri olan Soğuk Savaş kanalının son videosunda yapılan bir şaka sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanalın sahiplerinden ve gündem olan şakayı yapan Boğaç Soydemir sosyal medyadan yaptığı paylaşımla özür diledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı programla ilgili soruşturma başlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın