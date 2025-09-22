onedio
Kara Para Soruşturması: Doğa Koleji’ne de Kayyum Atandı

22.09.2025 - 19:26

Can Holding patronları hakkında yürütülen suç örgütü kurma, yönetme, örgüte üye olma, kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında holdingin bünyesinde bulunan Doğa Koleji’ne de kayyum atandı.

Bünyesinde Habertürk, Show TV gibi kanallar da bulunan Can Holding hakkında yürütülen soruşturma kapsamında holdinge bağlı 100’den fazla şirkete kayyum atanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında holding bünyesinde Doğa Koleji’ne de kayyum atandı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, kara para aklandığına dair kuvvetli şüphe ve tespitler bulunduğu belirtildi. 

04/02/2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme uyarınca, yeni tespit edilen Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş. için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.

Şirketin yönetim organı kararları ve işlemleri TMSF onayına bağlandı veya tüm yetkiler doğrudan TMSF’ye devredildi.

Soruşturmanın genişletilerek sürdürüleceği kamuoyuna duyuruldu.

