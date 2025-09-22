Kara Para Soruşturması: Doğa Koleji’ne de Kayyum Atandı
Can Holding patronları hakkında yürütülen suç örgütü kurma, yönetme, örgüte üye olma, kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında holdingin bünyesinde bulunan Doğa Koleji’ne de kayyum atandı.
Bünyesinde Habertürk, Show TV gibi kanallar da bulunan Can Holding hakkında yürütülen soruşturma kapsamında holdinge bağlı 100’den fazla şirkete kayyum atanmıştı.
