article/comments
article/share
Can Holding Operasyonunda Flaş Gelişme: Yönetim Kurulu Başkanı Serbest!

15.09.2025 - 21:21

Show TV, Habertürk, Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji başta olmak üzere 121 şirketin sahibi Can Holding, 11 Eylül sabahı operasyonla sarsılmıştı. 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken yeni gelişme yaşandı. Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Can Holding operasyonunda yeni gelişme yaşandı.

Show TV, Habertürk, Bloomberg HT, Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi gibi kurumların sahibi Can Holding’e 11 Eylül tarihinde operasyon düzenlenmişti. Can Holding bünyesinde bulunan 121 şirkete el konulmuş; 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 

Gözaltına alınan isimlerden biri de Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ olmuştu.

Gazeteci İsmail Saymaz, X hesabından yaptığı paylaşımla Kenan Tekdağ’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını yazdı.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
