Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’dan Can Holding Operasyonuna Dair İlk Açıklama
Can Holding’e 11 Eylül Perşembe günü sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Holdingin sahip olduğu başta Show TV, Habertürk, Doğa Koleji olmak üzere 121 kurum TMSF yönetimine geçti. Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’dan konuya dair ilk açıklama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mehmet Akif Ersoy'un X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TMSF, 121 şirkete kayyum olarak atandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın