Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’dan Can Holding Operasyonuna Dair İlk Açıklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.09.2025 - 11:59

Can Holding’e 11 Eylül Perşembe günü sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Holdingin sahip olduğu başta Show TV, Habertürk, Doğa Koleji olmak üzere 121 kurum TMSF yönetimine geçti. Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’dan konuya dair ilk açıklama geldi.

Mehmet Akif Ersoy'un X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

twitter.com

'TMSF yetkilileri ile sabah saatlerinde Yayın grubumuz ve Doğa Kolejleri ile ilgili yeni sürece ilişkin bir toplantı yaptık. 

Özellikle eğitim öğretim yılının başladığı dönemde velilerimizin hiçbir endişe duymaması adına bu notu paylaşmak isterim. 

Okullarımız ve medya grubumuzda çalışma arkadaşlarımızla yürüttüğümüz iş akışı aynı şekilde devam edecektir.'

TMSF, 121 şirkete kayyum olarak atandı.

TMSF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Bu amaçla şirket yöneticileriyle de görüşmeler yapılmıştır. Sorumluluğumuz altındaki tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği şekilde 'basiretli tacir' anlayışıyla idare edilerek, istikrar ve güven ortamı muhafaza edilecektir. Ayrıca, grup bünyesinde faaliyet gösteren eğitim kurumları, kamu sorumluluğu bilinciyle yönetilecektir. Eğitim faaliyetleri kesintiye uğramadan devam edecek olup öğrencilerimizin eğitimi, öğretmenlerimizin katkısı ve velilerimizin desteğiyle güven içinde sürdürülecektir.'

Can Holding'e gerçekleştirilen operasyonun tüm detaylarına bu içeriklerimizden ulaşabilirsiniz👇🏻

