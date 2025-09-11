Kanalın Sahibi Can Holding’e Operasyon Habertürk Ekranlarında Böyle Duyuruldu: "Ben de Sizden Öğrendim"

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bünyesinde Habertürk, Show TV gibi televizyon kanallarının da bulunduğu Can Holding’e ait 121 şirkete el konulmuştu. Olayla ilgili 10 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi.

Operasyonu yürüten jandarma ekipleri sabah saatlerinde Habertürk’ün Taksim’de bulunan binasına girerken, o sırada yayında olan Mesut Yar ise Can Holding’e yapılan operasyonu Habertürk ekranlarında ilk duyuran isim oldu.