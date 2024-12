Kemal Can Kimdir? Habertürk ve Show Tv'yi satın alan Can Holding'in Sahibi Kemal Can Hakkında Merak Edilenler

Medya dünyasında dikkat çeken bir satın alma gerçekleşti. Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT'nin çatısı altında bulunduğu Ciner Yayın Holding, medyadaki tüm hisselerini Can Holding'e sattı. Satın almanın ardından gözler, Zamanhan Can tarafından kurulan Can Holding'in bugünkü sahibi Kemal Can'a çevrildi. Peki, Can Holding'in sahibi Kemal Can kimdir? Can Holding hangi alanlarda faaliyet gösteriyor?

İşte, detaylar...