Kemal Can Kimdir? Habertürk ve Show Tv'yi satın alan Can Holding'in Sahibi Kemal Can Hakkında Merak Edilenler
Kemal Can Kimdir? Habertürk ve Show Tv'yi satın alan Can Holding'in Sahibi Kemal Can Hakkında Merak Edilenler
Medya dünyasında dikkat çeken bir satın alma gerçekleşti. Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT'nin çatısı altında bulunduğu Ciner Yayın Holding, medyadaki tüm hisselerini Can Holding'e sattı. Satın almanın ardından gözler, Zamanhan Can tarafından kurulan Can Holding'in bugünkü sahibi Kemal Can'a çevrildi. Peki, Can Holding'in sahibi Kemal Can kimdir? Can Holding hangi alanlarda faaliyet gösteriyor?
İşte, detaylar...
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Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor el değiştirdi. Ciner Yayın Holding, medyadaki tüm hisselerini Can Holding'e sattı!
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Kemal Can Kimdir?
Can Holding'in Kuruluşu: Can Holding Hangi Alanlarda Faaliyet Gösteriyor?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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