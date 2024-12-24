Kemal Can Kimdir? Habertürk ve Show Tv'yi satın alan Can Holding'in Sahibi Kemal Can Hakkında Merak Edilenler

Ciner Holding'in sahibi Turgay Ciner'in medya sektöründen çıkmak istediği uzun zamandır konuşulan bir konuydu. Ciner Grubu'nun çatısı altında bulunan Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor satıldı. Park Grubu, medya sektöründeki yatırımlarını sonlandırarak Ciner Yayın Holding'teki tüm hisselerini can Grubu'na devretti.

Park Grubu tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket ana sektörü olan 'maden endüstrisi alanında global liderlik hedefine odaklanma doğrultusunda medya yatırımlarını sonlandırmaya karar verdi.' Devir işlemi ise Rekabet Kurulu'nun onayının ardından yürürlüğe girecek.