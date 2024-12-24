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Kemal Can Kimdir? Habertürk ve Show Tv'yi satın alan Can Holding'in Sahibi Kemal Can Hakkında Merak Edilenler

Kemal Can Kimdir? Habertürk ve Show Tv'yi satın alan Can Holding'in Sahibi Kemal Can Hakkında Merak Edilenler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.12.2024 - 10:52

Medya dünyasında dikkat çeken bir satın alma gerçekleşti. Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT'nin çatısı altında bulunduğu Ciner Yayın Holding, medyadaki tüm hisselerini Can Holding'e sattı. Satın almanın ardından gözler, Zamanhan Can tarafından kurulan Can Holding'in bugünkü sahibi Kemal Can'a çevrildi. Peki, Can Holding'in sahibi Kemal Can kimdir? Can Holding hangi alanlarda faaliyet gösteriyor? 

İşte, detaylar...

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Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor el değiştirdi. Ciner Yayın Holding, medyadaki tüm hisselerini Can Holding'e sattı!

Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor el değiştirdi. Ciner Yayın Holding, medyadaki tüm hisselerini Can Holding'e sattı!

Ciner Holding'in sahibi Turgay Ciner'in medya sektöründen çıkmak istediği uzun zamandır konuşulan bir konuydu. Ciner Grubu'nun çatısı altında bulunan Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor satıldı. Park Grubu, medya sektöründeki yatırımlarını sonlandırarak Ciner Yayın Holding'teki tüm hisselerini can Grubu'na devretti. 

Park Grubu tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket ana sektörü olan 'maden endüstrisi alanında global liderlik hedefine odaklanma doğrultusunda medya yatırımlarını sonlandırmaya karar verdi.' Devir işlemi ise Rekabet Kurulu'nun onayının ardından yürürlüğe girecek.

Kemal Can Kimdir?

Kemal Can Kimdir?

Can Holding'in sahibi Kemal Can, 1973 yılında Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde dünyaya geldi. İş dünyasına genç yaşta atılan iş insanı Kemal Can, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanı olarak da görev yapıyor. 

Can, İnsanlık Dergisi tarafından dağıtılan '4. İnsanlık Ödülleri' kapsamında, Yılın Eğitim Girişimcisi ödülünün sahibi olmuştur.

Can Holding'in Kuruluşu: Can Holding Hangi Alanlarda Faaliyet Gösteriyor?

Can Holding'in Kuruluşu: Can Holding Hangi Alanlarda Faaliyet Gösteriyor?

1950 yılında temelleri atılan Can Holding, 1986 yılında holdingleşerek aktif olarak faaliyete başladı. 2024 yılı Aralık ayında gerçekleştirilen Ciner Yayın Grubu satışı ile medya dünyasında yerini alan Can Holding, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri'nin sahibi olarak biliniyor.

Holding eğitim sektörünün yanında, enerji/petrol, dayanıklı tüketim, sağlık, turizm/otelcilik, lojistik/kargo alanlarında da faaliyet gösteriyor. Can Holding bünyesinde, Golden Hill Fotel, Energy Petrol, Telefox, Mediza Hospital, Energia, Awox, Tectone, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi Vakfı ve VIP Transport gibi markalar yer alıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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