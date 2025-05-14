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Survivor'daki Kavga Acun Ilıcalı'yı Delirtti, Mehmet Şef Tartışmalara Noktayı Koydu: TV'de Bugün Yaşananlar

Survivor'daki Kavga Acun Ilıcalı'yı Delirtti, Mehmet Şef Tartışmalara Noktayı Koydu: TV'de Bugün Yaşananlar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
15.05.2025 - 00:10

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

14 Mayıs Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Survivor'da büyük bir kavga yaşandı.

1. Survivor'da büyük bir kavga yaşandı.

Survivor All Star 2025’te heyecan giderek tırmanıyor. Son bölüm tanıtımında İsmail Balaban ve Batuhan Karacakaya arasında yaşanan fiziksel kavga izleyicilerin gündemine oturdu.

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2. Işıl'ın ipliğini pazara çıkarak kişi kim?

2. Işıl'ın ipliğini pazara çıkarak kişi kim?

Kızılcık Şerbeti'nde Işıl, Pembe'yi öldürmek için otelde çalışana para teklif etmişti: Koray. Geçtiğimiz bölümde Koray, Işıl'dan parasını isteyerek geri döneceğini gösterdi. Yani, bu durum ilerleyen bölümlerde mutlaka ortaya çıkacak ama ne zaman?

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3. Kızılcık Şerbeti gündeminde ortalık karıştıracak bir gönderme iddiası...

3. Kızılcık Şerbeti gündeminde ortalık karıştıracak bir gönderme iddiası...

Nilay'ın annesi Sevtap'ı canlandıran Neslihan Yeldan'dan çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

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4. Sahipsizler'de yaprak dökümü yaşandı.

4. Sahipsizler'de yaprak dökümü yaşandı.

Sahipsizler'in sezon finaline haftalar kala Duygu karakterini canlandıran Nilsu Yılmaz kadroya veda etti.

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5. Kral Kaybederse Kaşif öldü mü?

5. Kral Kaybederse Kaşif öldü mü?

Kenan'dan ayrılan Özlem, çeşitli ilaçlar içerek canına kıyarken Kaşif, hastalığı için içmesi gereken ilacını unuttu. Bölüm sonunda her iki karakter de baygın olurken fragmanda Özlem'in hayatta olduğunu gördük. Fakat Kaşif'e ne olduğu hala bir soru işareti.

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6. "Uzun zamandır çok keyif alarak çalıştığım bir iş."

6. "Uzun zamandır çok keyif alarak çalıştığım bir iş."

İnci Taneleri'nin 31. bölümünde Azem'in yazdığı kitaptan çok etkilenen Demir karakteriyle karşımıza çıkan Turgay Mercan, muhabir Ömer Can'a konuştu.

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7. Kral Kaybederse'de peruk takıyordu.

7. Kral Kaybederse'de peruk takıyordu.

Eşi Halit Ergenç'in peruğuna karşı en büyük ön yargının kendisinde olduğunu belirten Korel'in ardından bir açıklama da Halit Ergenç'ten geldi.

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8. Siyah Kalp'in sevilen başrolü son çekimini yapıp kadroya veda etti.

8. Siyah Kalp'in sevilen başrolü son çekimini yapıp kadroya veda etti.

Aras Aydın geçtiğimiz gün Siyah Kalp'teki çekimlerinin tamamlamasının ardından bir de duygusal bir veda konuşması yaptı.

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9. Mehmet Şef restoranındaki fiyatlar gündem olmuştu.

9. Mehmet Şef restoranındaki fiyatlar gündem olmuştu.

Mehmet Şef restoranındaki fiyatlar hakkında dönen tartışmalar sonrası ilk kez sessizliğini bozarak bir paylaşımda bulundu.

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10. Can Kızıltuğ, Bahar'a konuk oldu.

10. Can Kızıltuğ, Bahar'a konuk oldu.

Bahar seyircisinin Umay ve Yusuf ship'lemesi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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11. 'Part time doktor' olduğunu iddia eden Mekselina İlkbahar olayı iki gündür Müge Anlı'nın gündemine oturdu.

11. 'Part time doktor' olduğunu iddia eden Mekselina İlkbahar olayı iki gündür Müge Anlı'nın gündemine oturdu.

Tek dolandırdığı kişinin Metin Bey olmadığı ortaya çıkan Mekselina İlkbahar hakkında şoke eden bağlantılar da yapıldı.

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12. Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ bu sabah Müge Anlı ile Tatlı Sert programını mercek altına aldı.

12. Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ bu sabah Müge Anlı ile Tatlı Sert programını mercek altına aldı.

Kayıpların kısa sürede bulunduğu, gizemli cinayetlerin aydınlatıldığı gündüz kuşağı programına yönelik çarpıcı yorumlar geldi.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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