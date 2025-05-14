Survivor'daki Kavga Acun Ilıcalı'yı Delirtti, Mehmet Şef Tartışmalara Noktayı Koydu: TV'de Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
14 Mayıs Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Survivor'da büyük bir kavga yaşandı.
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2. Işıl'ın ipliğini pazara çıkarak kişi kim?
3. Kızılcık Şerbeti gündeminde ortalık karıştıracak bir gönderme iddiası...
4. Sahipsizler'de yaprak dökümü yaşandı.
5. Kral Kaybederse Kaşif öldü mü?
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6. "Uzun zamandır çok keyif alarak çalıştığım bir iş."
7. Kral Kaybederse'de peruk takıyordu.
8. Siyah Kalp'in sevilen başrolü son çekimini yapıp kadroya veda etti.
9. Mehmet Şef restoranındaki fiyatlar gündem olmuştu.
10. Can Kızıltuğ, Bahar'a konuk oldu.
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11. 'Part time doktor' olduğunu iddia eden Mekselina İlkbahar olayı iki gündür Müge Anlı'nın gündemine oturdu.
12. Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ bu sabah Müge Anlı ile Tatlı Sert programını mercek altına aldı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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