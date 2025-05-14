Bahar'a Bomba Gibi Girdi: Can Kızıltuğ'un 'Yusuf' Performansı Kızıl Goncalar İzleyicisini Hayallere Daldırdı!
Show Tv'nin iddialı dizilerinden biri olan Bahar dün akşam 46. bölümüyle ekranlara geldi. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerinde yer aldığı dizinin son bölümüne Umay'ın ortadan kaybolması damga vurdu. Başı derde giren Umay'a yardım eden kişiyse Bahar'ın en yeni karakteri oldu. Kızıl Goncalar'ın çıkan yetenekli yıldızı Can Kızıltuğ'u ekranda görenler duygulanmadan edemedi.
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Salı akşamlarına damgasını vuran Bahar dizisi 48. bölümde final yapmaya hazırlanıyor.
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Kızıl Goncalar'da 'Can' karakterine hayat veren Can Kızıltuğ dün akşam bölümle birlikte diziye resmen giriş yaptı.
Bahar seyircisinin Umay ve Yusuf ship'lemesi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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