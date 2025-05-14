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Bahar'a Bomba Gibi Girdi: Can Kızıltuğ'un 'Yusuf' Performansı Kızıl Goncalar İzleyicisini Hayallere Daldırdı!

Bahar'a Bomba Gibi Girdi: Can Kızıltuğ'un 'Yusuf' Performansı Kızıl Goncalar İzleyicisini Hayallere Daldırdı!

Bahar Dizi
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
14.05.2025 - 14:08

Show Tv'nin iddialı dizilerinden biri olan Bahar dün akşam 46. bölümüyle ekranlara geldi. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerinde yer aldığı dizinin son bölümüne Umay'ın ortadan kaybolması damga vurdu. Başı derde giren Umay'a yardım eden kişiyse Bahar'ın en yeni karakteri oldu. Kızıl Goncalar'ın çıkan yetenekli yıldızı Can Kızıltuğ'u ekranda görenler duygulanmadan edemedi.

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Salı akşamlarına damgasını vuran Bahar dizisi 48. bölümde final yapmaya hazırlanıyor.

Salı akşamlarına damgasını vuran Bahar dizisi 48. bölümde final yapmaya hazırlanıyor.

Bahar ve Evren arasındaki sorunlarla hikayesi iyice alevlenen dizinin oyuncu kadrosundaki değişiklikler de çok konuşuldu. 'Füsun' karakterine hayat veren Nihal Yalçın'ın diziden ayrılmasından sonra Esra Ruşan'ın kadroya girmesi dikkat çekti. Daha sonra Kızıl Goncalar'ın yetenekli genç oyuncusunun kadroya katılacağı haberi herkesi heyecanlandırdı.

Kızıl Goncalar'da 'Can' karakterine hayat veren Can Kızıltuğ dün akşam bölümle birlikte diziye resmen giriş yaptı.

Kızıl Goncalar'da 'Can' karakterine hayat veren Can Kızıltuğ dün akşam bölümle birlikte diziye resmen giriş yaptı.

Cem'in ardından sonra bir türlü toparlanamayan Umay bir mektup yazarak evden kaçtı. İki kişi tarafından bir sokak arasında kovalanan Umay adamlardan kaçarken bir arabanın önüne atladı. Umay'a çarpan kişiyse Kızıltuğ'un hayat verdiği 'Yusuf'tu!

Alisa Sezen Sever'in canlandırdığı Umay'ı iki serseriden kurtaran Yusuf'un iki yıl önce tıp bölümünü dondurmak zorunda kaldığı öğrenildi.

Bahar seyircisinin Umay ve Yusuf ship'lemesi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bahar seyircisinin Umay ve Yusuf ship'lemesi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Can Kızıltuğ'un dizideki performansı dikkat çekerken, yakın zaman önce final yapan Kızıl Goncalar'ın izleyicisi de bir hayli duygulandı. 

Kullanıcıların kimisi bu ikilinin uyumuna övgü yağdırırken kimisi de 'Kızıl Goncalar izleyenlerin gözü yaşlı' demekten de kendini alamadı.

Hadi gelin X kullanıcılarından gelen yorumlara bi' göz atalım...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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