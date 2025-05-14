Restoranındaki Fiyatları Olay Olan MasterChef Jürisi Mehmet Şef'ten Cevap Gibi Paylaşım!

Ekranların en popüler yemek yarışması olan MasterChef Türkiye geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yeni sezon çekimleri başlayan ünlü yarışma hem jüri üyelerinin paylaşımları hem de kendi restoranlarına dair haberlerle gündem oluyor.

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, Mehmet Yalçınkaya'nın lüks restoranına giderek iki yemeğin fiyatlarını paylaşmıştı. Yüksek fiyatların tartışma yaratması sonrasında Mehmet Şef'ten bu konuya cevap niteliğinde bir paylaşım geldi. Böylece restoranındaki fiyatların neden bu kadar yüksek olduğuna da açıklık getirmiş oldu.