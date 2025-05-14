Restoranındaki Fiyatları Olay Olan MasterChef Jürisi Mehmet Şef'ten Cevap Gibi Paylaşım!
Ekranların en popüler yemek yarışması olan MasterChef Türkiye geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yeni sezon çekimleri başlayan ünlü yarışma hem jüri üyelerinin paylaşımları hem de kendi restoranlarına dair haberlerle gündem oluyor.
Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, Mehmet Yalçınkaya'nın lüks restoranına giderek iki yemeğin fiyatlarını paylaşmıştı. Yüksek fiyatların tartışma yaratması sonrasında Mehmet Şef'ten bu konuya cevap niteliğinde bir paylaşım geldi. Böylece restoranındaki fiyatların neden bu kadar yüksek olduğuna da açıklık getirmiş oldu.
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Her sezon çok severek izlenilen MasterChef Türkiye'nin yeni sezon hazırlıkları için hazırlıklar başladı.
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Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı Mehmet Yalçınkaya'nın restoranına giderek iki popüler lezzetin fiyatını paylaştı.
Mehmet Şef bu tartışmalar sonrası ilk kez sessizliğini bozarak bir paylaşımda bulundu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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