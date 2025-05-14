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Restoranındaki Fiyatları Olay Olan MasterChef Jürisi Mehmet Şef'ten Cevap Gibi Paylaşım!

Restoranındaki Fiyatları Olay Olan MasterChef Jürisi Mehmet Şef'ten Cevap Gibi Paylaşım!

MasterChef Türkiye
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
14.05.2025 - 11:10

Ekranların en popüler yemek yarışması olan MasterChef Türkiye geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yeni sezon çekimleri başlayan ünlü yarışma hem jüri üyelerinin paylaşımları hem de kendi restoranlarına dair haberlerle gündem oluyor. 

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, Mehmet Yalçınkaya'nın lüks restoranına giderek iki yemeğin fiyatlarını paylaşmıştı. Yüksek fiyatların tartışma yaratması sonrasında Mehmet Şef'ten bu konuya cevap niteliğinde bir paylaşım geldi. Böylece restoranındaki fiyatların neden bu kadar yüksek olduğuna da açıklık getirmiş oldu.

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Her sezon çok severek izlenilen MasterChef Türkiye'nin yeni sezon hazırlıkları için hazırlıklar başladı.

Her sezon çok severek izlenilen MasterChef Türkiye'nin yeni sezon hazırlıkları için hazırlıklar başladı.

Programın en sevilen jüri üyelerinden olan Somer Sivrioğlu, popüler yarışmanın çekimlerinin başladığını açıklamıştı. Bu paylaşım sonrası 'MasterChef ne zaman başlayacak?' sorusu iyice ayyuka çıktı. 

Bu konu bir yana, MasterChef'i gündeme getiren bir diğer konuysa yarışmanın jüri üyelerinin restoranlarından paylaşılan yüksek fiyatlar oluyor.

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı Mehmet Yalçınkaya'nın restoranına giderek iki popüler lezzetin fiyatını paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı Mehmet Yalçınkaya'nın restoranına giderek iki popüler lezzetin fiyatını paylaştı.

Keşli mantının fiyatının 700 TL, dana bonfile ve kalamarla yapılan Serseri adlı yemeğinin fiyatının ise 1550 TL olduğu öğrenildi.

Menüdeki bu yüksek fiyatlarsa sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Mehmet Şef bu tartışmalar sonrası ilk kez sessizliğini bozarak bir paylaşımda bulundu.

Mehmet Şef bu tartışmalar sonrası ilk kez sessizliğini bozarak bir paylaşımda bulundu.
www.hurriyet.com.tr

Hürriyet yazarı Savaş Özbey'in 'Ama sanat ya da zanaat dediğimiz biraz böyle bir şey zaten.

Yani 2 artı 2’nin 4 değil, 5 ettiği bir denklem söz konusu. Haute couture bir kıyafetin fiyatının sadece kumaş maliyeti yahut güzel bir tablonun ederinin sadece boya masrafıyla açıklanamayacağı gibi bir şey bu.

Doğru ya da yanlış ama orada ödenen fiyat yalnızca tabaktaki etin maliyeti değil. Yoksa kasaptan alıp biz de pişirebiliriz.

Öyle bir tabakta asıl fiyat o ünlü şefin becerisine, yarattığı farka ödenen para.

Kimininki daha düşük olabiliyor, kimininki de Mehmet Şef gibi bir TV ünlüsünden söz ediyorsak görece yüksek olabiliyor.' yazısını paylaştı. 

Ünlü şef bu paylaşımla restoran fiyatlarının neden yüksek olduğuna da açıklık getirmiş oldu.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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