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Sabah Yazarından Çarpıcı Bir Müge Anlı Övgüsü: "CIA, MI6, MOSSAD İşbirliği Yapsa Bile Bunu Başaramazdı!"

Sabah Yazarından Çarpıcı Bir Müge Anlı Övgüsü: "CIA, MI6, MOSSAD İşbirliği Yapsa Bile Bunu Başaramazdı!"

Müge Anlı
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
14.05.2025 - 17:58

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ bu sabah Müge Anlı ile Tatlı Sert programını mercek altına aldı. Kayıpların kısa sürede bulunduğu, gizemli cinayetlerin aydınlatıldığı gündüz kuşağı programına yönelik çarpıcı yorumlar geldi. 'CIA, MI6 ve MOSSAD işbirliği yapsa bile bunu başaramazdı.' diyen Aytuğ'un ifadeleri de dikkatlerden kaçmadı. 

Kaynak: Sabah -  Yüksel Aytuğ

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17 yıldır ATV ekranlarında kesintisiz şekilde yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert gündüz kuşağının bir numaralı programı oldu.

17 yıldır ATV ekranlarında kesintisiz şekilde yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert gündüz kuşağının bir numaralı programı oldu.

Milyonlarca kişiyi sabah saatlerinde ekranlarının başına kilitleyen programda; kayıp kişilerin aranıyor, yıllardır uzak olan aileler kavuşturuluyor, gizemli cinayetler aydınlatılıyor...

Müge Anlı'nın, avukat Rahmi Özkan ve Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen ile birlikte sunduğu program büyük ilgiyle takip ediliyor.

Adeta kötülerin korkulu rüyası haline gelen Müge Anlı her yeni bölümde işlenen konular ve dobra sözleriyle gündem olurken, bu kez farklı bir konuyla öne çıktı.

Adeta kötülerin korkulu rüyası haline gelen Müge Anlı her yeni bölümde işlenen konular ve dobra sözleriyle gündem olurken, bu kez farklı bir konuyla öne çıktı.

Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, Müge Anlı ile Tatlı Sert programını bugünkü köşesine taşıdı. “Dünyanın en büyük istihbarat örgütü” başlıklı yazısında  Türk televizyonlarının damgasını vuran araştırmacı ve gazeteci Müge Anlı’yı işaret eden Aytuğ'dan çarpıcı yorumlar geldi. 

'Hangisi dersiniz? CIA mı, MI6 mı, MOSSAD mı? Bilemediniz... Tabii ki MİT'imizi ayrı bir yere koyuyorum. Ama bana göre dünyanın en fazla personele sahip, en yaygın, en etkin ve başarılı istihbarat teşkilatı Müge Anlı ile Tatlı Sert.' diyerek söze başladığı yazısında şöyle devam etti:

"Türkiye'de yaşayan her 10 kişiden en az 7'sine anında erişim imkanı olan bir örgüt bu. Her mahallede onlarca gizli ve açık ajanı var. Hatta ben "uyuyan hücreleri" bile bulunduğuna inanıyorum."

"Türkiye'de yaşayan her 10 kişiden en az 7'sine anında erişim imkanı olan bir örgüt bu. Her mahallede onlarca gizli ve açık ajanı var. Hatta ben "uyuyan hücreleri" bile bulunduğuna inanıyorum."

'Bu öyle bir teşkilat ki, üstlendiği her görevi adeta ışık hızıyla yerine getiriyor. Geçen hafta evden kaçan oğlunu 45 gündür bulamayan bir baba programa başvurdu. Tam 12 dakika sonra bir adam programı arayıp, 'Aranan kişiyi buldum. Burada beraber çay içiyoruz. Ama uzun süre oyalayamam. Hemen gelmeniz lazım' demesin mi?

Sonrası malum, yürekleri ısıtan harika bir baba-oğul kavuşması..

Düşünebiliyor musunuz, ucu bucağı olmayan, 20 milyonluk mega kentin hangi sokağında olduğu bile bilinmeyen bir genç, yani 'samanlıktaki iğne' dakikalar içinde bulunmuştu. CIA, MI6 ve MOSSAD işbirliği yapsa bile bunu başaramazdı.

Programın izleyicileri aslında bu tür manzaralara öyle alışkın ki...

Zaten bu yüzden evinde kumandasını kaybeden bile Müge'ye koşmuyor mu?'

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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