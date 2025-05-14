Sabah Yazarından Çarpıcı Bir Müge Anlı Övgüsü: "CIA, MI6, MOSSAD İşbirliği Yapsa Bile Bunu Başaramazdı!"
Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ bu sabah Müge Anlı ile Tatlı Sert programını mercek altına aldı. Kayıpların kısa sürede bulunduğu, gizemli cinayetlerin aydınlatıldığı gündüz kuşağı programına yönelik çarpıcı yorumlar geldi. 'CIA, MI6 ve MOSSAD işbirliği yapsa bile bunu başaramazdı.' diyen Aytuğ'un ifadeleri de dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: Sabah - Yüksel Aytuğ
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17 yıldır ATV ekranlarında kesintisiz şekilde yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert gündüz kuşağının bir numaralı programı oldu.
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Adeta kötülerin korkulu rüyası haline gelen Müge Anlı her yeni bölümde işlenen konular ve dobra sözleriyle gündem olurken, bu kez farklı bir konuyla öne çıktı.
"Türkiye'de yaşayan her 10 kişiden en az 7'sine anında erişim imkanı olan bir örgüt bu. Her mahallede onlarca gizli ve açık ajanı var. Hatta ben "uyuyan hücreleri" bile bulunduğuna inanıyorum."
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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