Tahminler Havada Uçuştu: İşte Benim Stilim'in İki Efsane İsmi Yarışmaya Geri Dönüyor!
Tv8 ekranlarında yeniden yayınlanmaya başlayan İşte Benim Stilim bir kez daha sevenleriyle buluştu. Ekranların en popüler moda yarışmasında düşük puan alan yarışmacılar veda ederken, yepyeni isimler kadroya giriyor. Bu kez heyecan dolu bir gelişme yaşandı. İşte Benim Stilim'in iki efsane yarışmacısının hafta başında programa katılacağı açıklandı. Yayınlanan fragmanın ardından tahminler başladı!
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Uzun yıllar sonra yeniden ekranlara dönen İşte Benim Stilim yarışması bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekti.
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Haftanın finalinde Su ve Ülküm'ün elenmesi sonrası bir de Sibel konusu gündeme geldi.
İşte Benim Stilim'in bugün ekranlara gelen son bölümünde yepyeni bir fragman yayınlandı.
"İşte Benim Stilim'de rekabetin rengi değişiyor. Pazartesi günü bomba iki isim sevilen yarışmaya dahil olacak.💫"
Gelin, fragmanı gören kullanıcılardan gelen tahminleri de hep birlikte görelim...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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