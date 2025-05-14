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Tahminler Havada Uçuştu: İşte Benim Stilim'in İki Efsane İsmi Yarışmaya Geri Dönüyor!

Tahminler Havada Uçuştu: İşte Benim Stilim'in İki Efsane İsmi Yarışmaya Geri Dönüyor!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
14.05.2025 - 16:58

Tv8 ekranlarında yeniden yayınlanmaya başlayan İşte Benim Stilim bir kez daha sevenleriyle buluştu. Ekranların en popüler moda yarışmasında düşük puan alan yarışmacılar veda ederken, yepyeni isimler kadroya giriyor. Bu kez heyecan dolu bir gelişme yaşandı. İşte Benim Stilim'in iki efsane yarışmacısının hafta başında programa katılacağı açıklandı. Yayınlanan fragmanın ardından tahminler başladı!

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Uzun yıllar sonra yeniden ekranlara dönen İşte Benim Stilim yarışması bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekti.

Uzun yıllar sonra yeniden ekranlara dönen İşte Benim Stilim yarışması bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sunuculuğunu eskiden olduğu gibi yine Öykü Serter üstlendiği moda yarışmasının jüri koltuğunda Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer oturuyor. 

Her bölüm ayrı bir kaos ve tartışmanın yaşandığı fenomen yarışmada hafta boyu en düşük puanı alan yarışmacı programa veda ederken, onların yerini yeni isimler dolduruyor.

Hatta bu hafta elenen isimlerden bir tanesi final bölümü öncesi yaptığı paylaşımla kendisini ifşalamıştı:

Haftanın finalinde Su ve Ülküm'ün elenmesi sonrası bir de Sibel konusu gündeme geldi.

Haftanın finalinde Su ve Ülküm'ün elenmesi sonrası bir de Sibel konusu gündeme geldi.

'İşte Benim Stilim Sibel diskalifiye mi edildi?', 'İşte Benim Stilim Sibel elendi mi?' gibi soruların yanıtı dün yayınlanan bölümde netlik kazandı. Sunucu Öykü Serter, Sibel'le ilgili soru işaretlerine açıklık getirdi. Yurt dışında yaşayan yarışmacının yasal zorunlulukları nedeniyle, dönmeyi çok istediği yarışmaya geri dönemediği belirtildi. Bu yüzden Sibel'in diskalifiye edilmediği ancak elenmiş sayıldığı belirtildi.

İşte Benim Stilim'in bugün ekranlara gelen son bölümünde yepyeni bir fragman yayınlandı.

İşte Benim Stilim'in bugün ekranlara gelen son bölümünde yepyeni bir fragman yayınlandı.

İşte Benim Stilim dendiğinde akıllara gelen iki efsane yarışmacının programa geri döneceği açıklandı. Bu heyecan verici gelişmeyi duyan seyirciler de hangi eski iki yarışmacının döneceği konusu üzerine tahminlerde bulunmaya başladı.

"İşte Benim Stilim'de rekabetin rengi değişiyor. Pazartesi günü bomba iki isim sevilen yarışmaya dahil olacak.💫"

Gelin, fragmanı gören kullanıcılardan gelen tahminleri de hep birlikte görelim...

Gelin, fragmanı gören kullanıcılardan gelen tahminleri de hep birlikte görelim...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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