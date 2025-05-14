Tahminler Havada Uçuştu: İşte Benim Stilim'in İki Efsane İsmi Yarışmaya Geri Dönüyor!

Tv8 ekranlarında yeniden yayınlanmaya başlayan İşte Benim Stilim bir kez daha sevenleriyle buluştu. Ekranların en popüler moda yarışmasında düşük puan alan yarışmacılar veda ederken, yepyeni isimler kadroya giriyor. Bu kez heyecan dolu bir gelişme yaşandı. İşte Benim Stilim'in iki efsane yarışmacısının hafta başında programa katılacağı açıklandı. Yayınlanan fragmanın ardından tahminler başladı!