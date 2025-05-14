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Hatırla Sevgili Konusu Nedir? Hatırla Sevgili Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Hatırla Sevgili Konusu Nedir? Hatırla Sevgili Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Beren saat Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.05.2025 - 00:22 Son Güncelleme: 15.05.2025 - 00:23

Bir döneme damga vuran atv dizisi Hatırla Sevgili yayınlandığı döneme damga vuran işlerden. Hala tekrar bölümleriyle gündem olan Hatırla Sevgili konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki Hatırla Sevgili konusu ne? Hatırla Sevgili oyuncuları kim, gerçek hayat hikayesi mi? 

Gelin Hatırla Sevgili dizisine dair tüm detayları görelim...

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Hatırla Sevgili Dizisi Konusu

Hatırla Sevgili Dizisi Konusu

Hatırla Sevgili, 1950’lerin sonundan 1980’li yıllara kadar uzanan dönemde, Türkiye’nin siyasi gelişmelerini iki farklı görüşten ailenin çocukları Yasemin ve Ahmet’in ilişkisi üzerinden ele alır. Yasemin’in babası Rıza Demokrat Parti’de milletvekilliği yaparken, Ahmet’in babası Şevket Cumhuriyet Halk Partisi’nden bir savcıdır. Bu karşıt siyasi duruş, iki gencin aşkının önünde büyük bir engel oluşturur. Hikâyede 1960 darbesi, Yassıada süreci ve 12 Eylül askeri müdahalesi gibi tarihî kırılma noktaları olay örgüsüne dahil edilir.

Hatırla Sevgili Dizisi Oyuncuları

Hatırla Sevgili Dizisi Oyuncuları

  • Beren Saat – Yasemin Ünsal

  • Cansel Elçin – Ahmet Gürsoy

  • Okan Yalabık – Necdet Aygün

  • Engin Şenkan – Rıza Ünsal

  • Avni Yalçın – Şevket Gürsoy

  • Ayda Aksel – Selma Gürsoy

  • Lale Mansur – Nezahat Ünsal

  • Belçim Bilgin – Defne Gürsoy

  • Berk Hakman – Deniz Karayel

Hatırla Sevgili Bölümler ve Sezonlar

Hatırla Sevgili Bölümler ve Sezonlar

Hatırla Sevgili, 2006-2008 yılları arasında ATV'de yayımlanan, toplamda 2 sezon ve 68 bölümden oluşan bir Türk televizyon dizisidir.

Hatırla Sevgili Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Hatırla Sevgili Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Toplamda 68 bölümden oluşan dizinin tüm bölümleri ATV'nin resmi web sitesinde ve YouTube'da yer alıyor.

Hatırla Sevgili İzlenme Oranları ve Reytingler

Hatırla Sevgili İzlenme Oranları ve Reytingler

Hatırla Sevgili, 2006-2008 yılları arasında ATV'de yayımlanmış, Türkiye'nin yakın tarihini dramatik bir şekilde işleyen bir dönem dizisidir. Dizi, yayınlandığı dönemde özellikle AB grubunda güçlü reytingler elde etmiştir.

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Hatırla Sevgili Eleştiri ve Ödüller

Hatırla Sevgili Eleştiri ve Ödüller

Altın Lale Güzel Sanatlar Ödülleri (2008): Beren Saat, Hatırla Sevgili dizisindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu (Dizi)' ödülünü kazanmıştır.

Hatırla Sevgili Son Haberler

Hatırla Sevgili Son Haberler

Hatırlı Sevgili dizisine dair güncel haber bulunmamaktadır.

Hatırla Sevgili Benzeri Diziler

Hatırla Sevgili Benzeri Diziler

  • Öyle Bir Geçer Zaman ki

  • Bu Kalp Seni Unutur mu?

  • Benim Adım Melek

  • Çemberimde Gül Oya

  • Kırık Kanatlar

Hatırla Sevgili Nerede Çekiliyor?

Hatırla Sevgili Nerede Çekiliyor?

Dizi, İstanbul’un farklı semtlerinde çekildi. Büyükada’da geçen sahneler, hikâyeye nostaljik ve duygusal bir hava kattı. Ahmet ve Yasemin’in yaşadığı tarihi köşkler ile Sevda Tepesi gibi mekânlar, dizinin unutulmaz anlarına sahne oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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