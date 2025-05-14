12-14 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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1. Askerden Dönen Mert Ramazan Demir, Aile Pozuyla Döndü!
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2. Wanda Nara Çiçek Hikayesiyle Kendini Rezil Etti!
3. Selahattin Paşalı Anneler Günü Jestiyle Kalp Çaldı
4. Sertab Erener, "Zıplamayan Tayyipçi" Sloganına Katıldı
5. Gülden Karaböcek 50 Yıl Sonra "Pişmanım" Dedi
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6. Bülent Şakrak, Cümle Aleme Yeni Aşkını İlan Etti
7. İdil Bilgen Makyajsız Haliyle Dikkat Çekti
8. 81 Yaşındaki Nebahat Çehre Güzelliğiyle Büyüledi
9. Birce Akalay'ın Cannes Tarzı Yerden Yere Vuruldu
10. Cannes Kırmızı Halısının Şık ve Rüküşlerini Sizlerle Beraber Seçtik
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11. Ahu Yağtu'nun Hareketleri ve Kombini Dillere Düştü
12. Barış Arduç Kiracısıyla Papaz Oldu
13. Bergüzar Korel'in Kızı Leyla'nın Ne Kadar Büyüdüğüne İnanamadık
14. Hande Erçel'in de Cannes Tarzı Sınıfta Kaldı
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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