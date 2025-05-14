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12-14 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

12-14 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.05.2025 - 01:11

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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1. Askerden Dönen Mert Ramazan Demir, Aile Pozuyla Döndü!

1. Askerden Dönen Mert Ramazan Demir, Aile Pozuyla Döndü!

Vatani görevini tamamlayan ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir, yaklaşık bir hafta önce İstanbul'a geri dönmüştü. 

Eski haline çabuk dönen Mert Ramazan Demir'in yeğeniyle eğlenceli pozu gündem oldu.

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2. Wanda Nara Çiçek Hikayesiyle Kendini Rezil Etti!

2. Wanda Nara Çiçek Hikayesiyle Kendini Rezil Etti!

Galatasaray’ın, sevgililere gönderdiği Anneler Günü çiçeğini China Suarez paylaştıktan sonra gaza gelen Wanda Nara, aynı çiçekten ona da gönderildiği imasında bulundu. 

Kısa sürede kendi kendini rezil ettiği anlaşıldı.

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3. Selahattin Paşalı Anneler Günü Jestiyle Kalp Çaldı

3. Selahattin Paşalı Anneler Günü Jestiyle Kalp Çaldı

Ünlü oyuncu Selahattin Paşalı'nın biricik eşi Lara Paşalı'ya Anneler Günü jesti, milyonların bir kez daha kendisine düşmesine sebep oldu. 

Romantizmi zirvede bırakan paylaşımı övgü topladı.

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4. Sertab Erener, "Zıplamayan Tayyipçi" Sloganına Katıldı

4. Sertab Erener, "Zıplamayan Tayyipçi" Sloganına Katıldı

Son konserinde seyircisinin 'Zıplamayan Tayyipçi' sloganları attığını gören Sertab Erener boş durmadı. 

Hasta olmasına rağmen seyircilere onlarla beraber zıplayacağını söyleyen Erener, bir de söz verdi.

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5. Gülden Karaböcek 50 Yıl Sonra "Pişmanım" Dedi

5. Gülden Karaböcek 50 Yıl Sonra "Pişmanım" Dedi

Ablası Neşe Karaböcek'in eşiyle evlenen Gülden Karaböcek, 50 yıllık sessizliğini bozdu. 

Pişmanlık, röportaj veren Gülden Karaböcek'i yıllar sonra vurdu; ablasına seslendi.

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6. Bülent Şakrak, Cümle Aleme Yeni Aşkını İlan Etti

6. Bülent Şakrak, Cümle Aleme Yeni Aşkını İlan Etti

Son zamanlarda aşk hayatından başka bir şey konuşmadığımız Bülent Şakrak, 16 yaş küçük Duygu Arabacıoğlu ile aşk yaşadığı iddialarını bizzat kendisi doğruladı. 

Sosyal medya hesabından yeni aşkını cümle aleme duyurdu.

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7. İdil Bilgen Makyajsız Haliyle Dikkat Çekti

7. İdil Bilgen Makyajsız Haliyle Dikkat Çekti

Miss Turkey güzeli İdil Bilgen, makyajsız ve filtresiz halini sosyal medya hesabından paylaştı. 

Tartışmalara sebep olan ve hatta Şabaniye lakabı takılan İdil Bilgen, eleştirilere makyajsız haliyle meydan okudu.

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8. 81 Yaşındaki Nebahat Çehre Güzelliğiyle Büyüledi

8. 81 Yaşındaki Nebahat Çehre Güzelliğiyle Büyüledi

Usta oyuncu Nebahat Çehre, Hakaan Yıldırım defilesinde boy gösterdi. 

81 yaşındaki Çehre'nin fit görünümüyle gençlere taş çıkardığı anlara sosyal medyada övgü yağdı.

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9. Birce Akalay'ın Cannes Tarzı Yerden Yere Vuruldu

9. Birce Akalay'ın Cannes Tarzı Yerden Yere Vuruldu

Bu yıl 78.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda boy gösteren ilk Türk ünlümüz Birce Akalay'ın tarzı alay konusu oldu. 

Zarafetine alışık olduğumuz oyuncunun Cannes kombin seçimi dillere fena düştü.

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10. Cannes Kırmızı Halısının Şık ve Rüküşlerini Sizlerle Beraber Seçtik

10. Cannes Kırmızı Halısının Şık ve Rüküşlerini Sizlerle Beraber Seçtik

Cannes Film Festivali'nin ilk gününde birçok ünlü isim kırmızı halıda salındı. Bu sene çıplaklığın ve riskli kıyafetlerin yasaklandığı yarışmada ünlülerin tercih ettiği kıyafetler dikkat çekti.

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11. Ahu Yağtu'nun Hareketleri ve Kombini Dillere Düştü

11. Ahu Yağtu'nun Hareketleri ve Kombini Dillere Düştü

Yıllar sonra yeniden baş manken olan Ahu Yağtu, podyumdaki hareketleri ve kıyafetiyle dikkat çekti. 

Oğlunun da izlediği Ahu Yağtu, sosyal medya kullanıcılarının dilinden kurtulamadı.

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12. Barış Arduç Kiracısıyla Papaz Oldu

12. Barış Arduç Kiracısıyla Papaz Oldu

Barış Arduç'un başı kiracısıyla derde girdi. Eksik yatan kiralar yüzünden şikayetçi olan Barış Arduç, çözümü mahkemeye gitmekte buldu.

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13. Bergüzar Korel'in Kızı Leyla'nın Ne Kadar Büyüdüğüne İnanamadık

13. Bergüzar Korel'in Kızı Leyla'nın Ne Kadar Büyüdüğüne İnanamadık

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in katiyen paylaşmadığı çocuklarından üç numara Leyla'nın arkadan çekilmiş son pozu ne kadar büyüdüğünü gözler önüne serdi.

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14. Hande Erçel'in de Cannes Tarzı Sınıfta Kaldı

14. Hande Erçel'in de Cannes Tarzı Sınıfta Kaldı

Cannes Film Festivali kırmızı halısına ikinci günde giriş yapan Hande Erçel'in tarzı da Birce Akalay gibi sosyal medyada tartışma yarattı. 

Kimileri Erçel'in tarzını çok beğenirken, kimileri de hiç ama hiç yakıştıramadı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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