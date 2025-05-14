Cannes Film Festivali'ne Pembelere Bürünüp Gelen Hande Erçel'in Kombini Sosyal Medyada Tartışma Yarattı!
Hande Erçel, Pomellato'nun global marka elçisi olarak Cannes kırmızı halısının ikinci gününde boy gösterdi! Bu yıl 78.'si düzenlenen ve kırmızı halısında çıplaklığın yasaklandığı Cannes'a pembelere bürünerek giden Hande Erçel, sosyal medyada tartışma yarattı!
Kimilerine kıyafetine ve asaletine bayılırken, kimileri de alaycı eleştirilerde bulundu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Bu yıl 78.'si düzenlenen Cannes Film Festivali dün gece (13 Mayıs) başladı. Bu sene moda ve sinema arasında yeni bir dengeye gitmeye karar veren Cannes'da "çıplaklık" ve "riskli kıyafetler" yasaklanmıştı.
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Merakla beklenen isim, Hande Erçel de geçtiğimiz saatlerde Cannes kırmızı halısında yürüdü!
Gelin, Erçel'in Cannes kombini sosyal medyada yayılır yayılmaz gelen analizlere beraber göz atalım!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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