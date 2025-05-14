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Cannes Film Festivali'ne Pembelere Bürünüp Gelen Hande Erçel'in Kombini Sosyal Medyada Tartışma Yarattı!

Cannes Film Festivali'ne Pembelere Bürünüp Gelen Hande Erçel'in Kombini Sosyal Medyada Tartışma Yarattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.05.2025 - 22:40

Hande Erçel, Pomellato'nun global marka elçisi olarak Cannes kırmızı halısının ikinci gününde boy gösterdi! Bu yıl 78.'si düzenlenen ve kırmızı halısında çıplaklığın yasaklandığı Cannes'a pembelere bürünerek giden Hande Erçel, sosyal medyada tartışma yarattı!

Kimilerine kıyafetine ve asaletine bayılırken, kimileri de alaycı eleştirilerde bulundu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Bu yıl 78.'si düzenlenen Cannes Film Festivali dün gece (13 Mayıs) başladı. Bu sene moda ve sinema arasında yeni bir dengeye gitmeye karar veren Cannes'da "çıplaklık" ve "riskli kıyafetler" yasaklanmıştı.

Bu yıl 78.'si düzenlenen Cannes Film Festivali dün gece (13 Mayıs) başladı. Bu sene moda ve sinema arasında yeni bir dengeye gitmeye karar veren Cannes'da "çıplaklık" ve "riskli kıyafetler" yasaklanmıştı.

Ödüllerin ve sinemanın önde olması ve kıyafetlerle yarışmaması için son dakikada gelen yeni kural, tam aksi bir etki bıraktı. 

Bugüne dek dekolte ve riskin dibine kadar tercih edildiği festivae, bu sene 'çıplaklık yasak' kuralının gelmesi tüm gözlerin kırmızı halıya çevrilmesine sebep oldu. 

Türkiye'den 3 ünlü kadın oyuncumuzun bizi Cannes'da temsil edeceğini haftalar önce öğrenmiştik. Üç isimden biri olan Birce Akalay, Cannes'ın ilk gününde kırmızı halıdaydı. Fakat normal şartlarda, asaleti ve zarafetiyle hayran bırakan Birce Akalay, bu sefer hiç ama hiç beğenilmedi.

Kaçıranlar için Birce Akalay'ın kombinine gelen yorumlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Merakla beklenen isim, Hande Erçel de geçtiğimiz saatlerde Cannes kırmızı halısında yürüdü!

Merakla beklenen isim, Hande Erçel de geçtiğimiz saatlerde Cannes kırmızı halısında yürüdü!

Dünyaca ünlü İtalyan takı markası Pomellato'nun global marka elçisi olan Hande Erçel, karşımıza pembelere bürünmüş halde çıktı. 

“Mission İmpossible: The Final Reckoning” filminin galası için Giambattista Valli elbise ve Pomellato mücevherler tercih etti. 

Kimileri tarafından oldukça zarif, 'prensesler gibi' bulunan Hande Erçel, kimileri tarafından da tıpkı Birce Akalay gibi beğenilmedi. Birtakım benzetmeler yapıldı hatta!

Gelin, Erçel'in Cannes kombini sosyal medyada yayılır yayılmaz gelen analizlere beraber göz atalım!

Gelin, Erçel'in Cannes kombini sosyal medyada yayılır yayılmaz gelen analizlere beraber göz atalım!
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Cannes Film Festivali'nin ilk gününün kırmızı halısını sizler için bu içeriğimizde derlemiştik:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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