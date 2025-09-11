onedio
Habertürk ve Show TV’ye Operasyon! Can Holding Yöneticileri Hakkında Gözaltı Kararı: 121 Şirkete El Konuldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.09.2025 - 07:22

Habertürk ve Show TV’ye operasyon yapıldı. Can Holding’in 121 şirketine el konuldu, yöneticileri hakkında gözaltı kararı verildi. TYT Türk’ün özel haberine göre Can Holding’in yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdal’ın aralarında bulunduğu 8 kişi için gözaltı kararı verildi. Yöneticilere yöneltilen suçlamaların ‘suç örgütü kurmak’, ‘kaçakçılık’, ‘dolandırıcılık’ ve ‘kara para aklama’ olduğu öğrenildi.

TYT Türk'ün haberine göre Can Holding'in 121 şirketine el konuldu.

Aralarında Show TV ve Habertürk'ün bulunduğu 121 şirkete operasyon yapıldı. Can Holding'in yöneticileri hakkında ise gözaltı kararı verildi. Habere göre Show TV ve Habertürk'te jandarma arama yaptı.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Taylan Kose

aç kalan ahtapot gibiler

isimyok

Ülkenin içinde iç savaş çıkacak

