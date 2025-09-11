Habertürk ve Show TV’ye Operasyon! Can Holding Yöneticileri Hakkında Gözaltı Kararı: 121 Şirkete El Konuldu

Habertürk ve Show TV’ye operasyon yapıldı. Can Holding’in 121 şirketine el konuldu, yöneticileri hakkında gözaltı kararı verildi. TYT Türk’ün özel haberine göre Can Holding’in yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdal’ın aralarında bulunduğu 8 kişi için gözaltı kararı verildi. Yöneticilere yöneltilen suçlamaların ‘suç örgütü kurmak’, ‘kaçakçılık’, ‘dolandırıcılık’ ve ‘kara para aklama’ olduğu öğrenildi.