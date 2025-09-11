Habertürk ve Show TV’ye Operasyon! Can Holding Yöneticileri Hakkında Gözaltı Kararı: 121 Şirkete El Konuldu
Habertürk ve Show TV’ye operasyon yapıldı. Can Holding’in 121 şirketine el konuldu, yöneticileri hakkında gözaltı kararı verildi. TYT Türk’ün özel haberine göre Can Holding’in yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdal’ın aralarında bulunduğu 8 kişi için gözaltı kararı verildi. Yöneticilere yöneltilen suçlamaların ‘suç örgütü kurmak’, ‘kaçakçılık’, ‘dolandırıcılık’ ve ‘kara para aklama’ olduğu öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TYT Türk'ün haberine göre Can Holding'in 121 şirketine el konuldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
aç kalan ahtapot gibiler
Ülkenin içinde iç savaş çıkacak
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.