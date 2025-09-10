2026 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? İşte Masadaki Zam Senaryoları

2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 44.38 oldu. Ancak 2025 yılında asgari ücrete yüzde 45-50 bandında zam bekleyen vatandaşlar büyük hayal kırıklığına uğradı. Asgari ücret 2025 yılında yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 TL’ye yükseltildi. Brüt aylık ücret 26 bin 5 lirayken net aylık ücret 22 bin 104 lira 67 kuruş oldu. 2025 asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise 30 bin 621 lira 48 kuruş olarak kayıtlara geçti.

22 bin 104 lira asgari ücret beklentilerin oldukça altında kaldı. Asgari ücrete yapılan zamla birlikte A'dan Z'ye her kaleme de zam geldi. Bir diğer ifadeyle asgari ücret çalışanın cebine girmeden buhar oldu. Temmuz ayında emekliye yapılan zamla birlikte milyonlarca vatandaşta asgari ücrete ara zam umudu oluştu. Ne yazık ki bu umut da karşılanmadı ve hayaller 2026 Ocak ayına kaldı.

Peki 2026 asgari ücret ne kadar olacak?