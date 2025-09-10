onedio
2026 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? İşte Masadaki Zam Senaryoları

2026 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? İşte Masadaki Zam Senaryoları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.09.2025 - 14:04

Eylül ayıyla birlikte 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret konuşulmaya başlandı. Milyonlarca çalışanın hayatını derinden etkileyen; A’dan Z’ye her kalemin fiyatının yeniden belirlenmesine neden olan asgari ücretin 2026’da ne kadar olacağı merak ediliyor. 2025 yılında 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücret beklentilerin altında kalırken vatandaşın ara zam hayali de suya düştü. Şimdi ise gözler Ocak ayına çevrildi. Peki asgari ücrete ne kadar zam gelecek? 2026 asgari ücret için beklentiler ve tahminler neler?

Asgari Ücret 2025 Ne Kadar?

Asgari Ücret 2025 Ne Kadar?

2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 44.38 oldu. Ancak 2025 yılında asgari ücrete yüzde 45-50 bandında zam bekleyen vatandaşlar büyük hayal kırıklığına uğradı. Asgari ücret 2025 yılında yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 TL’ye yükseltildi. Brüt aylık ücret 26 bin 5 lirayken net aylık ücret 22 bin 104 lira 67 kuruş oldu. 2025 asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise 30 bin 621 lira 48 kuruş olarak kayıtlara geçti. 

22 bin 104 lira asgari ücret beklentilerin oldukça altında kaldı. Asgari ücrete yapılan zamla birlikte A'dan Z'ye her kaleme de zam geldi. Bir diğer ifadeyle asgari ücret çalışanın cebine girmeden buhar oldu. Temmuz ayında emekliye yapılan zamla birlikte milyonlarca vatandaşta asgari ücrete ara zam umudu oluştu. Ne yazık ki bu umut da karşılanmadı ve hayaller 2026 Ocak ayına kaldı. 

Peki 2026 asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari Ücrete Zam: 2026 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

Asgari Ücrete Zam: 2026 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

2026 yılı asgari ücreti her sene olduğu gibi Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmasıyla belirlenecek. Asgari Ücret Komisyonu, ilk toplantısını Aralık ayında gerçekleştirecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon asgari ücret zammını belirleyecek.

Zamma geri sayım eylül ayıyla birlikte başladı. Yıl sonu enflasyon verileri tahminlerinin artmasıyla asgari ücret zammı da uzmanlar tarafından konuşulmaya başlandı. 

Yıl Sonu Enflasyonu Kaç Olacak?

Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete’de yayımlandı. OVP'de 2025 yılı enflasyon hedefinde önceki tahmine göre yüzde 11'lik bir artış görülüyor. 

OVP'de yer alan enflasyon tahminleri şöyle:

  • 2025 yılı sonunda yüzde 28,5,

  • 2026’da yüzde 16,

  • 2027’de yüzde 9,

2026 Asgari Ücret Zammı

OVP'de yer alan enflasyon tahminleriyle birlikte 'Asgari ücrete yüzde 16 zam mı gelecek?' sorusu akıllara takıldı.

Uzmanlara göre asgari ücrete 2026 yılında maksimum yüzde 20 zam yapılacak.

"Maksimum yüzde 20" tahmini.

"Maksimum yüzde 20" tahmini.

Geçtiğimiz günlerde asgari ücret 2026 için değerlendirmede bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2026 asgari ücrete 'maksimum yüzde 20 zam' tahmininde bulundu. Eğer asgari ücrete yüzde 20 zam yapılırsa 26 bin 500 TL'ye çıkacak.

İktisatçı İnan Mutlu ise yüzde 19 zam beklediğini paylaştı.

İktisatçı İnan Mutlu ise yüzde 19 zam beklediğini paylaştı.
İnan Mutlu'nun paylaşımı şöyle:

'Asgari ücret açlık sınırı makası açılıyor. 

Türk-İş'e göre, açlık sınırı 27 bin 111 lira oldu. 

İtiraz yükselmezse,  asgari ücrete taş çatlasa 2026 başında yüzde 19 (Merkez Bankası'nın 2026 enflasyon tahmini üst sınırı)  zam yapılacak. 

Böyle olursa asgari ücret 2026 başında 26 bin 300 liraya çıkacak. 

Bugünkü açlık sınırının bile çok altında..

Şimdiden bir şeyler yapılmalı...'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
