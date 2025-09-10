Maaşlara Kesinti Geliyor! Özgür Erdursun 15 Maddede Yeni Emeklilik Sistemini Anlattı

TES nedir, yeni emeklilik sistemiyle ne olacak? Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde merak edilenlere yanıt verdi:

1-BES Nedir? TES Nedir?

BES/OKS: 2017’den bu yana uygulanıyor. 45 yaş altı çalışanlar otomatik katılıyor. Maaşlardan kesinti yapılan bireysel emeklilik sistemidir.

TES: Hem çalışanın hem işverenin katkı yapacaği bir sistem. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) bağımsız ikinci ba­samak zorunlu emeklilik sis­temi olacak.

2. TES Ne Zaman Başlayacak?

OVP'ye göre Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) 2026 yılının 2. çeyre­ğinde (Nisan–Haziran) başla­yacak. Sistemin 1 Nisan–30 Haziran 2026 ara­sında yürürlüğe girmesi bek­leniyor.

3. BES ve TES'e Katılım Zorunlu mu?

BES’te yalnızca 45 yaş al­tı çalışanlar otomatik olarak katılıyor. TES’te tüm çalışanların katılımı zorunlu olacak.

4. Emeklilik Sisteminden Çıkış Yapabilir miyim?

BES’te girişten sonra­ki ilk 2 ay içinde cayma hakkı mevcut. TES’te en az 10 yıl sis­temde kalma şartı var; erken çıkış neredeyse imkânsız ola­cak.

5. Maaşım Kesilecek mi? Maaştan Yüzde Kaç Kesinti Yapılacak?

Hem BES’te hem de TES’te maaştan yüzde 3 kesinti yapılacak.

6. İşveren Katkısı

BES’te işveren katkısı yok. TES’te işveren de yüzde 3 katkı yapmak zo­runda olacak.

7. Devlet katkısı

Hem BES’te hem TES’te yüzde 30 devlet katkısı var.

8. Fonların Yönetimi Nasıl Olacak?

BES’te fonlar bireysel emeklilik şirketleri üzerin­den işletiliyor. TES’te fonlar daha mer­kezi, devlet denetiminde ola­cak.

9. Emeklilik Sisteminde Birikimlere Ne Zaman Ulaşılacak?

BES’te isteyen istediği zaman çıkabilir; 10 yıl kalıp 56 yaşını dolduran emeklilik geliri bağlatabilir. TES’te ise birikimlere erişim SGK’daki emeklilik ya­şına paralel olacak.

09.09.1999-30.04.2008 arasında sigortalı olanlar: Ka­dın 58, erkek 60.

01.05.2008 sonrası sigor­talılar: Kadın 58–65, erkek 60–65 (kademeli).

10. Ek Gelir Olacak mı?

BES'te toplu para veya emekli maaşı olarak alınabi­lir. TES'te SGK’dan alınan ma­aşa ek, tamamlayıcı maaş bağ­lanacak.

11. Esneklik

BES esnek, çıkış serbest. TES katı ve zorunlu, çıkış sınırlı.

12. Çalışan İçin Avantajlar-Dezavan­tajlar

Avantaj: Uzun vadede ek gelir imkanı.

Dezavantaj: Düşük maaş­larından yüzde 3 kesinti yapılacak.

13. İşveren İçin Avantajlar-Dezavan­tajlar

Avantaj: Çalışanlara ek güvence sağlanacak.

Dezavantaj: Yüzde 3 katkı iş­verenin maliyetini artıracak. Kıdem tazminatı, SGK prim­leri gibi yüklerle birleşince ek baskı yaratacak.

14. Devlet Açısından Avantajları

TES devlet için dev bir tasarruf fonu yaratacak. Bu fonlar uzun süre kul­lanılabilecek; kamu yatırım­larına kaynak olacak.

15. BES ile TES Birleştirilecek mi?

TES başladığında otoma­tik BES uygulaması bu siste­min içine dahil edilecek. Yani maaştan ayrı ayrı BES ve TES kesintisi yapılmayacak. Sade­ce TES için yüzde 3 kesinti olacak.