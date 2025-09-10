onedio
Maaşlara Kesinti Geliyor! Özgür Erdursun 15 Maddede Yeni Emeklilik Sistemini Anlattı

Maaşlara Kesinti Geliyor! Özgür Erdursun 15 Maddede Yeni Emeklilik Sistemini Anlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.09.2025 - 11:37

Milyonlarca çalışan için yeni dönem başlıyor. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) 2026'da zorunlu olacak. İşveren katkısının devreye gireceği yeni sistemle maaşlarda yüzde 3 kesinti olması bekleniyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesi köşesinde Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne (TES) dair ayrıntıları 15 maddede anlattı.

Yeni emeklilik sistemi geliyor: Maaşlarda kesinti olacak mı?

Yeni emeklilik sistemi geliyor: Maaşlarda kesinti olacak mı?

Orta Vadeli Program (OVP) ile birlikte Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) duyuruldu. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni emeklilik sistemimin zorunlu olacağı açıkladı. TES ile işveren desteği ve maaşlarda yüzde 3 kesinti de gündeme geldi. 

Yeni emeklilik sisteminin ayrıntıları çalışanlar tarafından merak ediliyor.

Özgür Erdursun 15 Maddede Yeni Emeklilik Sistemini Anlattı

Özgür Erdursun 15 Maddede Yeni Emeklilik Sistemini Anlattı

TES nedir, yeni emeklilik sistemiyle ne olacak? Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde merak edilenlere yanıt verdi:

1-BES Nedir? TES Nedir?

BES/OKS: 2017’den bu yana uygulanıyor. 45 yaş altı çalışanlar otomatik katılıyor. Maaşlardan kesinti yapılan bireysel emeklilik sistemidir.

TES: Hem çalışanın hem işverenin katkı yapacaği bir sistem. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) bağımsız  ikinci ba­samak zorunlu emeklilik sis­temi olacak.

2. TES Ne Zaman Başlayacak?

OVP'ye göre Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) 2026 yılının 2. çeyre­ğinde (Nisan–Haziran) başla­yacak. Sistemin 1 Nisan–30 Haziran 2026 ara­sında yürürlüğe girmesi bek­leniyor.

3. BES ve TES'e Katılım Zorunlu mu?

BES’te yalnızca 45 yaş al­tı çalışanlar otomatik olarak katılıyor. TES’te tüm çalışanların katılımı zorunlu olacak.

4. Emeklilik Sisteminden Çıkış Yapabilir miyim?

BES’te girişten sonra­ki ilk 2 ay içinde cayma hakkı mevcut. TES’te en az 10 yıl sis­temde kalma şartı var; erken çıkış neredeyse imkânsız ola­cak.

5. Maaşım Kesilecek mi? Maaştan Yüzde Kaç Kesinti Yapılacak?

Hem BES’te hem de TES’te maaştan yüzde 3 kesinti yapılacak.

6. İşveren Katkısı

BES’te işveren katkısı yok. TES’te işveren de yüzde 3 katkı yapmak zo­runda olacak.

7. Devlet katkısı

Hem BES’te hem TES’te yüzde 30 devlet katkısı var.

8. Fonların Yönetimi Nasıl Olacak?

BES’te fonlar bireysel emeklilik şirketleri üzerin­den işletiliyor. TES’te fonlar daha mer­kezi, devlet denetiminde ola­cak.

9. Emeklilik Sisteminde Birikimlere Ne Zaman Ulaşılacak?

BES’te isteyen istediği zaman çıkabilir; 10 yıl kalıp 56 yaşını dolduran emeklilik geliri bağlatabilir. TES’te ise birikimlere erişim SGK’daki emeklilik ya­şına paralel olacak.

09.09.1999-30.04.2008 arasında sigortalı olanlar: Ka­dın 58, erkek 60.

01.05.2008 sonrası sigor­talılar: Kadın 58–65, erkek 60–65 (kademeli).

10. Ek Gelir Olacak mı?

BES'te toplu para veya emekli maaşı olarak alınabi­lir. TES'te SGK’dan alınan ma­aşa ek, tamamlayıcı maaş bağ­lanacak.

11. Esneklik

BES esnek, çıkış serbest. TES katı ve zorunlu, çıkış sınırlı.

12. Çalışan İçin Avantajlar-Dezavan­tajlar

Avantaj: Uzun vadede ek gelir imkanı.

Dezavantaj: Düşük maaş­larından yüzde 3 kesinti yapılacak.

13. İşveren İçin Avantajlar-Dezavan­tajlar

Avantaj: Çalışanlara ek güvence sağlanacak.

Dezavantaj: Yüzde 3 katkı iş­verenin maliyetini artıracak. Kıdem tazminatı, SGK prim­leri gibi yüklerle birleşince ek baskı yaratacak.

14. Devlet Açısından Avantajları

TES devlet için dev bir tasarruf fonu yaratacak. Bu fonlar uzun süre kul­lanılabilecek; kamu yatırım­larına kaynak olacak.

15. BES ile TES Birleştirilecek mi?

TES başladığında otoma­tik BES uygulaması bu siste­min içine dahil edilecek. Yani maaştan ayrı ayrı BES ve TES kesintisi yapılmayacak. Sade­ce TES için yüzde 3 kesinti olacak.

