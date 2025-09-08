2026 Yılı İtibarıyla Tüm Çalışanların Maaşından Her Ay Yüzde 3 Kesinti Yapılacak!
Ekonomi yönetiminin hedefleri doğrultusunda oluşturulan ve uygulanacak adımları belirten 2026-2028 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete'de yayımlandı. OVP’nin en dikkat çeken başlıklarından biri çalışanların maaşından her ay yapılması planlanan yüzde 3’lük kesinti oldu.
2026-2028 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program’ın (OVP) en dikkat çeken maddelerden biri ise Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) oldu.
Çalışma hayatına güvenceli esneklik geliyor!
