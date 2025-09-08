onedio
article/comments
article/share
2026 Yılı İtibarıyla Tüm Çalışanların Maaşından Her Ay Yüzde 3 Kesinti Yapılacak!

2026 Yılı İtibarıyla Tüm Çalışanların Maaşından Her Ay Yüzde 3 Kesinti Yapılacak!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.09.2025 - 13:23 Son Güncelleme: 08.09.2025 - 13:27

Ekonomi yönetiminin hedefleri doğrultusunda oluşturulan ve uygulanacak adımları belirten 2026-2028 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete'de yayımlandı. OVP’nin en dikkat çeken başlıklarından biri çalışanların maaşından her ay yapılması planlanan yüzde 3’lük kesinti oldu.

2026-2028 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program’ın (OVP) en dikkat çeken maddelerden biri ise Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) oldu.

Halihazırda yürürlükte olan Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) farklı olarak çalışanların zorunlu şekilde birikim yapmalarını esas alan ve bu kapsamda maaşlardan her ay yüzde 3 oranında kesinti yapılmasını öngören düzenleme için 2026 yılının ikinci çeyreği işaret edildi. 

Hazırlanan taslak kapsamında çalışanların maaşlarından yapılacak kesintiyle aynı oranda işverenin de sisteme katkı sunması gerekecek. İki rakamın toplanmasının ardından birikim havuzuna yüzde 30'luk devlet katkısı dahil edilecek. 

Söz konusu sistem tamamen Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) bağımsız şekilde yürürlükte olacak. Çalışanların TES kapsamında biriken primlerini kullanabilmeleri için en az 10 yıl boyunca sistemde olmaları şartı koşulacak.

Çalışma hayatına güvenceli esneklik geliyor!

Çalışma hayatına güvenceli esneklik geliyor!

Programın istihdam başlığında 'güvenceli esnek' çalışma modeline vurgu yapıldı.

Programda, 'İşgücü piyasasının sektörel dönüşümlerle değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamak, kadın erkek fırsat eşitliğini güçlendirmek ve iş yaşam dengesini korumak amacıyla yeni nesil çalışma biçimlerine yönelik düzenlemeler hayata geçirilerek, güvenceli esneklik geliştirilecek, işgücünün yeşil ve dijital dönüşümün gerekliliklerine uyumu artırılarak sürdürülebilir istihdam yapısı desteklenecektir.' denildi.

Programda ayrıca bu model için, 'Yeni nesil çalışma modellerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda işgücü piyasasının ihtiyaçları ve iş yaşam dengesi gözetilerek sosyal taraflarla diyalog halinde mevzuat düze hayata geçirilecek ve güvenceli esneklik sağlanacaktır. İşgücü piyasasında güvenceli esnekliği ve erişimi artırmak amacıyla İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklı pasif işgücü programlarının yararlanma koşullarının kolaylaştırılması sağlanacaktır.' bilgisine de yer verildi.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
