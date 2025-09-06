onedio
ÖTV Oranı Sıfırdı! Yat, Tekne ve Gezinti Gemilerine ÖTV Zammı: Yeni Oranlar Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.09.2025 - 10:48

Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinde özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı sıfırdı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bu lüks araçlara yüzde 8 ÖTV geldi.

Yüzde sıfır ÖTV oranı olan yat, tekne, gezinti gemilerinden artık özel tüketim vergisi alınacak.

Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri için uygulanacak özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı yüzde 8 olarak belirlendi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, '18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri (denizde seyretmeye mahsus olanlar)', 'yolcu ve gezinti gemileri (denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)' ile 'yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri' için yüzde 0 olan ÖTV oranı yüzde 8 olarak uygulanacak.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Oğuz Yiğitbaşı

% 20 olaydı olmuşken bunları alacak adam zaten keyfi için alacağından çok ırgalamaz

ipimle kuşağım

önemli değil, zenginler zaten onu vergiden düşüyor

MHOrhanRE

Cengiz'den Kalyoncu'dan alamayınca tabi ne yapsın...