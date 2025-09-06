ÖTV Oranı Sıfırdı! Yat, Tekne ve Gezinti Gemilerine ÖTV Zammı: Yeni Oranlar Belli Oldu
Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinde özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı sıfırdı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bu lüks araçlara yüzde 8 ÖTV geldi.
Yüzde sıfır ÖTV oranı olan yat, tekne, gezinti gemilerinden artık özel tüketim vergisi alınacak.
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
% 20 olaydı olmuşken bunları alacak adam zaten keyfi için alacağından çok ırgalamaz
önemli değil, zenginler zaten onu vergiden düşüyor
Cengiz'den Kalyoncu'dan alamayınca tabi ne yapsın...