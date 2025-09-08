onedio
Edenred, Multinet, Pluxee ve Setcard'a Soruşturma Başlatıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.09.2025 - 11:24

Rekabet Kurulu, Türkiye'de yemek kartı sektöründe faaliyet gösteren dört kuruma soruşturma başlattı. Soruşturma başlatılanlar arasında Edenred, Multinet, Pluxee ve Setcard bulunuyor. Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada söz konusu şirketlerin rekabeti kısıtlayıcı davranışlarda bulunmuş olabileceğinin belirlendiği dile getirildi.

Kaynak: AA

Rekabet Kurumu, dört yemek kartı şirketine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, EDENRED, MULTİNET, PLUXEE ve SETCARD'a ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada ön araştırmada elde edilen bulgularla söz konusu şirketlerin rekabeti kısıtlayıcı davranışlarda bulunmuş olabileceğinin belirlendiği vurgulandı.

Bunun üzerine Kurul, şirketlere soruşturma açılmasına karar verdi. Açıklamada  ihalelerde danışıklı hareket etme, müşteri paylaşımı ve rekabete hassas bilgi değişimi gibi uygulamalarla, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin araştırılacağı dile getirildi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
