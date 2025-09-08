Edenred, Multinet, Pluxee ve Setcard'a Soruşturma Başlatıldı
Rekabet Kurulu, Türkiye'de yemek kartı sektöründe faaliyet gösteren dört kuruma soruşturma başlattı. Soruşturma başlatılanlar arasında Edenred, Multinet, Pluxee ve Setcard bulunuyor. Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada söz konusu şirketlerin rekabeti kısıtlayıcı davranışlarda bulunmuş olabileceğinin belirlendiği dile getirildi.
Kaynak: AA
