onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kullanıcılar VPN İle Girebildikleri X’te Sosyal Medya Kısıtlamasına Tepki Yağdırdı

Kullanıcılar VPN İle Girebildikleri X’te Sosyal Medya Kısıtlamasına Tepki Yağdırdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.09.2025 - 08:06

7 Eylül Pazar akşamından bu yana sosyal medya platformlarına erişim sağlanamıyor. Instagram, X, YouTube, TikTok gibi platformlara kullanıcılar erişim sorunu yaşanıyor. Erişim, VPN ile gerçekleşirken “Bant daraltma mı var?” sorusu akıllara geldi. CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak Gürsel Tekin’in atanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partilileri ve vatandaşları il başkanlığına davet etmişti. CHP İstanbul İl Başkanlığı’na giriş çıkışlar kapatılırken sosyal medya kısıtlamasının toplanma çağrılarına karşı yapıldığı iddia edildi. Henüz resmi açıklama gelmedi. 

Ancak vatandaşlar VPN ile girebildikleri X’te sosyal medya kısıtlamasına tepki yağdırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasının ardından il binasında hareketlilik devam ediyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasının ardından il binasında hareketlilik devam ediyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, 8 Eylül Pazartesi günü il binasına geleceğini duyurdu. Bu duyurunun ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “CHP’ye saldırmak, Cumhuriyet’e saldırmaktır. Bütün CHP’lileri İstanbul’daki baba ocağına, Atatürk’ün evine sahip çıkmaya davet ediyorum” dedi. 

Özgür Özel'in çağrısının ardından İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli’de üç gün boyunca eylem yasağı getirdi. CHP İstanbul İl Başkanlığı ise emniyet güçleri tarafından ablukaya alındı.

Bant Daraltma mı Var?

Yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya platformlarına erişimde sorun yaşanmaya başladı. 7 Eylül Pazartesi akşamından bu yana vatandaşlar Instagram, X, YouTube gibi platformlara erişemiyor. 'Bant daraltma mı var?' sorusu akıllara gelirken henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

Ancak sosyal medya platformlarına 7 Eylül akşamından bu yana VPN ile giriş yapılıyor.

Sosyal medya kısıtlaması ise kullanıcıların tepkisini çekti. Vatandaşlar VPN ile girebildikleri X'te tepkilerini dile getirdi.

Sosyal medya kısıtlaması ise kullanıcıların tepkisini çekti. Vatandaşlar VPN ile girebildikleri X'te tepkilerini dile getirdi.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
3
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın