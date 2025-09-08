Kullanıcılar VPN İle Girebildikleri X’te Sosyal Medya Kısıtlamasına Tepki Yağdırdı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, 8 Eylül Pazartesi günü il binasına geleceğini duyurdu. Bu duyurunun ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “CHP’ye saldırmak, Cumhuriyet’e saldırmaktır. Bütün CHP’lileri İstanbul’daki baba ocağına, Atatürk’ün evine sahip çıkmaya davet ediyorum” dedi.

Özgür Özel'in çağrısının ardından İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli’de üç gün boyunca eylem yasağı getirdi. CHP İstanbul İl Başkanlığı ise emniyet güçleri tarafından ablukaya alındı.

Bant Daraltma mı Var?

Yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya platformlarına erişimde sorun yaşanmaya başladı. 7 Eylül Pazartesi akşamından bu yana vatandaşlar Instagram, X, YouTube gibi platformlara erişemiyor. 'Bant daraltma mı var?' sorusu akıllara gelirken henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak sosyal medya platformlarına 7 Eylül akşamından bu yana VPN ile giriş yapılıyor.