Kullanıcılar VPN İle Girebildikleri X’te Sosyal Medya Kısıtlamasına Tepki Yağdırdı
7 Eylül Pazar akşamından bu yana sosyal medya platformlarına erişim sağlanamıyor. Instagram, X, YouTube, TikTok gibi platformlara kullanıcılar erişim sorunu yaşanıyor. Erişim, VPN ile gerçekleşirken “Bant daraltma mı var?” sorusu akıllara geldi. CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak Gürsel Tekin’in atanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partilileri ve vatandaşları il başkanlığına davet etmişti. CHP İstanbul İl Başkanlığı’na giriş çıkışlar kapatılırken sosyal medya kısıtlamasının toplanma çağrılarına karşı yapıldığı iddia edildi. Henüz resmi açıklama gelmedi.
Ancak vatandaşlar VPN ile girebildikleri X’te sosyal medya kısıtlamasına tepki yağdırdı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasının ardından il binasında hareketlilik devam ediyor.
Sosyal medya kısıtlaması ise kullanıcıların tepkisini çekti. Vatandaşlar VPN ile girebildikleri X'te tepkilerini dile getirdi.
