VPN Nasıl İndirilir? En Güvenli VPN Uygulamaları Hangisi? Ücretsiz VPN Uygulamaları Neler?

VPN Nasıl İndirilir? En Güvenli VPN Uygulamaları Hangisi? Ücretsiz VPN Uygulamaları Neler?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.09.2025 - 01:09

Türkiye genelinde internette yaşanan bant daraltma sonrasında internet yavaşladı, Instgram girişler yavaşladı, X’e girişlerde sorunlar yaşandı. Tüm bunların sonrasında internet kullanıcıları yeniden çareyi VPN’de buldu. Virtual Private Network yani herkesin bildiği adıyla VPN, olmadığınız bir yerdeki fiziksel ağa uzaktan bağlanmanızı sağlıyor. Peki VPN telefona nasıl indirilir? VPN bilgisayara nasıl indirilir? En güvenli VPN uygulamaları hangisi? Ücretsiz VPN uygulamaları neler? İşte VPN hakkında bilmemiz gereken her şey…

VPN nedir? VPN kullanmak yasak mı? Uzmanlara göre en güvenli VPN uygulamaları neler?

VPN nedir? VPN kullanmak yasak mı? Uzmanlara göre en güvenli VPN uygulamaları neler?

Dijital çağda internette gezinirken güvenlik, gizlilik ve özgürlük her zamankinden daha önemli hale geldi. Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz VPN (Virtual Private Network – Sanal Özel Ağ) uygulamaları, kullanıcıların internete daha güvenli şekilde bağlanmasını sağlıyor. Ancak “VPN nedir?”, “VPN kullanmak yasal mı?” ve “En güvenli VPN uygulamaları hangileri?” gibi sorular kafaları karıştırmaya devam ediyor.

VPN Nedir?

VPN Nedir?

VPN, kullanıcı ile internet arasına şifreli bir tünel kurarak çevrimiçi etkinlikleri koruyan bir teknoloji. Basitçe anlatmak gerekirse, VPN kullanıldığında IP adresiniz gizlenir ve internet trafiğiniz şifrelenmiş bir bağlantı üzerinden yönlendirilir. Bu sayede:

  • Kişisel verileriniz 3. kişilerden korunur,

  • İnternette anonim olarak gezinebilirsiniz,

  • Kamuya açık Wi-Fi ağlarında güvenli bağlantı sağlanır,

  • Bölgesel engeller ve sansürler aşılabilir.

  • Yani VPN, kullanıcıya hem gizlilik hem de özgürlük sunar.

VPN Kullanmak Yasak mı?

VPN Kullanmak Yasak mı?

VPN kullanımı ülkeden ülkeye farklılık gösterebiliyor.

  • ABD ve Avrupa ülkelerinde VPN kullanmak tamamen yasaldır. Kullanıcılar genellikle güvenlik ve gizlilik için VPN tercih eder.

  • Türkiye’de VPN kullanmak yasak değildir, ancak bazı sitelere erişim engellendiğinde kullanıcıların bu engelleri aşmak için VPN kullanması hukuki açıdan gri bir alan olarak değerlendirilebilir. Yani VPN kullanmak suç teşkil etmese de, yasa dışı faaliyetlerde kullanılması durumunda cezai yaptırımlarla karşılaşmak mümkündür.

  • Çin, Rusya, İran gibi ülkelerde ise VPN kullanımı devlet tarafından büyük ölçüde kısıtlanmıştır.

Kısacası, VPN’in kendisi yasak değil; ancak nasıl kullanıldığı önemlidir.

Uzmanlara Göre En Güvenli VPN Uygulamaları

Uzmanlara Göre En Güvenli VPN Uygulamaları

Siber güvenlik uzmanları, VPN seçerken önceliğin güvenlik protokolleri, hız ve kullanıcı gizliliği politikası olması gerektiğini vurguluyor. İşte dünya çapında en çok önerilen VPN servisleri:

  • ExpressVPN

  • Hızlı bağlantı ve güçlü şifreleme sunuyor.

  • Kullanıcı verilerini kaydetmediğini taahhüt ediyor.

  • NordVPN

  • Çift katmanlı şifreleme teknolojisi ile öne çıkıyor.

  • 60’tan fazla ülkede geniş sunucu ağına sahip.

  • Surfshark

  • Aynı anda sınırsız cihazda kullanılabiliyor.

  • Reklam ve zararlı yazılım engelleme özelliği mevcut.

  • CyberGhost

  • Kullanıcı dostu arayüzüyle dikkat çekiyor.

  • 100 ülkeden fazla noktada hızlı bağlantı imkanı sunuyor.

  • Proton VPN

  • İsviçre merkezli olduğu için güçlü gizlilik yasalarıyla korunuyor.

  • Ücretsiz sürümüyle güvenli temel kullanım imkanı sağlıyor.

  • VPN, internet kullanıcılarının güvenliğini artıran ve özgür erişim sağlayan güçlü bir araç. Ancak kullanırken hem yasalara uygun davranmak hem de güvenilir servisleri tercih etmek büyük önem taşıyor. Uzmanlar, bilinçli VPN kullanımıyla hem kişisel verilerin korunabileceğini hem de daha özgür bir dijital deneyim yaşanabileceğini belirtiyor.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım. 'Eşik bekçiliğidir' diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin 'etik' değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
