CHP'de Son Durum: CHP İstanbul İl Binasında Kayyum Nöbeti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.09.2025 - 07:28

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın mahkeme kararıyla görevden alınması ve kayyum olarak Gürsel Tekin’in atanmasının ardından hareketli dakikalar yaşanıyor. Tekin’in bu il binasına gideceğini açıklamasının ardından CHP’liler nöbet tutmaya devam ediyor. İl Başkanlığı’na sabah saatlerinde yeni barikatlar getirildi. İşte CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda son durum.

Kayyum Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geleceğini açıklamasının ardından CHP’li vekiller nöbete başladı.

Tekin, il binasına geleceğini açıklamasının ardından vatandaşlar ve partililer CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda nöbete geçti. 7 Eylül Pazar akşamı il binasına toplanma çağrısı yapılınca polis yolları barikatlarla kapattı. 

İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli’de üç gün boyunca eylem yasağı getirdi.

Kararın ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı’na giriş çıkış barikatlarla kapatıldı. 

İl binası önünde hareketlilik devam ederken CHP’li Ali Mahir Başarır, Deniz Yavuzyılmaz, Mahmut Tanal ve birçok partili il binasında nöbetine devam ediyor.

Sabah saatlerinde yeni barikatlar getirildi.

Sabah saatlerinde bölgeye plakası olmayan kamyonetlerle yeni barikatlar getirildi. Barikatlar indirilirken yurttaşlar, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “İsyan devrim özgürlük”, “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” sloganları attı.

İl binası önünde sabah karşı arbede çıktı:

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
