CHP'de Son Durum: CHP İstanbul İl Binasında Kayyum Nöbeti
CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın mahkeme kararıyla görevden alınması ve kayyum olarak Gürsel Tekin’in atanmasının ardından hareketli dakikalar yaşanıyor. Tekin’in bu il binasına gideceğini açıklamasının ardından CHP’liler nöbet tutmaya devam ediyor. İl Başkanlığı’na sabah saatlerinde yeni barikatlar getirildi. İşte CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda son durum.
Kayyum Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geleceğini açıklamasının ardından CHP’li vekiller nöbete başladı.
Sabah saatlerinde yeni barikatlar getirildi.
İl binası önünde sabah karşı arbede çıktı:
