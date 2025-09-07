X, Instagram, YouTube, TikTok ve Whatsapp'ta Yaşanan Erişim Sorununa Oğuzhan Uğur'dan Tepki!
7 Eylül Pazar'ı 8 Eylül Pazartesi'ye bağlayan gece X (Twitter), Instagram, TikTok, YouTube ve Whatsapp'ta yaşanan erişim sorununun ardından Engelli Web, bant daraltma uygulaması yapıldığını açıkladı. Sosyal medya platformlarına ulaşmakta sorun yaşayan kullanıcılar 'Instagram çöktü mü?', 'X çöktü mü?' diye aratmaya başladılar. Yapılan uygulamanın ardından Oğuzhan Uğur tepki gösterdi.
X, Instagram, Tiktok ve YouTube'a Türkiye'den erişim sağlanamıyor.
Ünlü şarkıcı Oğuzhan Uğur, alınan bu kararın ardından X hesabından duruma tepki gösterdi.
