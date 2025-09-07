onedio
X, Instagram, YouTube, TikTok ve Whatsapp'ta Yaşanan Erişim Sorununa Oğuzhan Uğur'dan Tepki!

Merve Ersoy
Merve Ersoy
08.09.2025 - 01:11

7 Eylül Pazar'ı 8 Eylül Pazartesi'ye bağlayan gece X (Twitter), Instagram, TikTok, YouTube ve Whatsapp'ta yaşanan erişim sorununun ardından Engelli Web, bant daraltma uygulaması yapıldığını açıkladı. Sosyal medya platformlarına ulaşmakta sorun yaşayan kullanıcılar 'Instagram çöktü mü?', 'X çöktü mü?' diye aratmaya başladılar. Yapılan uygulamanın ardından Oğuzhan Uğur tepki gösterdi.

X, Instagram, Tiktok ve YouTube'a Türkiye'den erişim sağlanamıyor.

Engelli Web yaptığı açıklamada, yaşanan erişim sorununun sebebinin bant genişliği daraltması olduğunu açıkladı. Engelli Web'in yaptığı açıklamada 'WhatsApp ve Telegram ise (şimdilik) sadece bazı servis sağlayıcılarında sorunlu.' denildi.

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Uğur, alınan bu kararın ardından X hesabından duruma tepki gösterdi.

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan ve toplumsal meselelerde tepkisini gösteren Oğuzhan Uğur, yaşanan erişim sorununun ardından X hesabından paylaşım yaptı. Oğuzhan Uğur, 'Ne oldu? vpn miyiz yine?' dedi.

Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum.
kilimcinin köroğlu

ülkede neler oluyor ama ama şerefi maaşı kadar olan adminler istanbulda yaşanan işgalin haberini yapamıyor.. onursuz olmakta zor olsa gerek

nogay dayı

NOGAYIN SİYASİ KÖŞESİ : M... https://nogaysiyaseti.blogspot.com/2025/09/onemli-akplilerin-buyuk-cogunlugun-d... Devamını Gör

