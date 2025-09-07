onedio
İlkin Aydın Madalya Paylaşımıyla Yine Farkını Gösterdi, Manifest'i de Unutmadı

İlkin Aydın Madalya Paylaşımıyla Yine Farkını Gösterdi, Manifest'i de Unutmadı

07.09.2025 - 23:12

İlkin Aydın, hem voleybolu hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli göz önünde olan isimlerden. Başarılı sporcunun hatrı sayılır derecede büyük bir hayran kitlesi de var. 

Kutlama mesajında gümüş madalyanın gururunu yaşayan İlkin, haklarında soruşturma açılan Manifest grubunu da unutmadı.

Kaynak

İlkin Aydın'ın kutlama mesajı hem hüzünlendirdi, hem gururlandırdı hem de gülümsetti.

İlkin Aydın, gümüş madalya aldığımız turnuvada TRT mikrofonlarına yaptığı açıklamada 'İkinci olmak, üçüncü olmak değersizleştirilmesin' diyerek yaşadıkları gurura herkesi ortak etmişti. Başarılı sporcu Instagram'dan da çok konuşulacak duygusal bir mesajla madalyayı kutladı.

Kutlama mesajında Manifest'i de unutmadı...

İşte İlkin Aydın'ın harika fotoğraflarla dolu paylaşımındaki mesajı: 

'Yazılacak, söylenecek o kadar çok şey var ki... Dünyanın zirvesinde parlayan, Türk kadınının gücünü herkese gösteren bu takımın bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. 🇹🇷❤️

Tarihe geçen bir gümüş madalya, geleceğe ışık tutacak bir dünya ikinciliği kazandığımıza inanıyorum.

Tribünde, parklarda, evinde televizyon bilgisayar başında kalbi bizimle atan herkese kocaman kalp ❤️

ha bu arada dinlersin dinlemezsin, yapıyorum kızlarımla manifest 😎🤘🏻'

