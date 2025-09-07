İlkin Aydın Madalya Paylaşımıyla Yine Farkını Gösterdi, Manifest'i de Unutmadı

İşte İlkin Aydın'ın harika fotoğraflarla dolu paylaşımındaki mesajı:

'Yazılacak, söylenecek o kadar çok şey var ki... Dünyanın zirvesinde parlayan, Türk kadınının gücünü herkese gösteren bu takımın bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. 🇹🇷❤️

Tarihe geçen bir gümüş madalya, geleceğe ışık tutacak bir dünya ikinciliği kazandığımıza inanıyorum.

Tribünde, parklarda, evinde televizyon bilgisayar başında kalbi bizimle atan herkese kocaman kalp ❤️

ha bu arada dinlersin dinlemezsin, yapıyorum kızlarımla manifest 😎🤘🏻'