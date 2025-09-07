İlkin Aydın Madalya Paylaşımıyla Yine Farkını Gösterdi, Manifest'i de Unutmadı
İlkin Aydın, hem voleybolu hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli göz önünde olan isimlerden. Başarılı sporcunun hatrı sayılır derecede büyük bir hayran kitlesi de var.
Kutlama mesajında gümüş madalyanın gururunu yaşayan İlkin, haklarında soruşturma açılan Manifest grubunu da unutmadı.
İlkin Aydın'ın kutlama mesajı hem hüzünlendirdi, hem gururlandırdı hem de gülümsetti.
Kutlama mesajında Manifest'i de unutmadı...
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
