Eda Erdem, Madalya Töreninde Üzgün Arkadaşlarına Moral Desteği: "Gülümseyin"

Dünya Şampiyonası'nda kafa kafaya geçen maçın ardından İtalya'ya 3-2 yenilen millilerimiz gümüş madalyanın sahibi oldu.

Maç sonunda gurur ve hüzün bir aradaydı. Millilerimiz büyük bir başarıya imza atarak kaçan altına üzüldüler ama madalya töreni esnasındaki bir an sosyal medyada hayli dikkat çekti. Sosyal medyada voleybol içerikleri üreten bir hesabın paylaştığı anda kaptan Eda Erdem, morali bozuk takım arkadaşlarına 'Gülümseyin' diye uyarı yaparak bu unutulmaz anda gülmelerini sağladı. Paylaşımdaki 'bu takımın nerelerden geldiğini biliyor...' notu ise her şeyin özeti gibiydi.

O an sosyal medya kullanıcılarının da yorum ve desteğini aldı.

Kaynak