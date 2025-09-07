Eda Erdem, Madalya Töreninde Üzgün Arkadaşlarına Moral Desteği: "Gülümseyin"
Dünya Şampiyonası'nda kafa kafaya geçen maçın ardından İtalya'ya 3-2 yenilen millilerimiz gümüş madalyanın sahibi oldu.
Maç sonunda gurur ve hüzün bir aradaydı. Millilerimiz büyük bir başarıya imza atarak kaçan altına üzüldüler ama madalya töreni esnasındaki bir an sosyal medyada hayli dikkat çekti. Sosyal medyada voleybol içerikleri üreten bir hesabın paylaştığı anda kaptan Eda Erdem, morali bozuk takım arkadaşlarına 'Gülümseyin' diye uyarı yaparak bu unutulmaz anda gülmelerini sağladı. Paylaşımdaki 'bu takımın nerelerden geldiğini biliyor...' notu ise her şeyin özeti gibiydi.
O an sosyal medya kullanıcılarının da yorum ve desteğini aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Filenin Sultanları bir kez daha gurur dolu bir turnuva yaşattı hepimize.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O duygusal anlar kameralara böyle yansıdı:
⬇️
⬇️
⬇️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
⬇️
⬇️
⬇️
⬇️
⬇️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
⬇️
⬇️
⬇️
⬇️
⬇️
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın