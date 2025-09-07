onedio
Eda Erdem, Madalya Töreninde Üzgün Arkadaşlarına Moral Desteği: "Gülümseyin"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.09.2025 - 22:12

Dünya Şampiyonası'nda kafa kafaya geçen maçın ardından İtalya'ya 3-2 yenilen millilerimiz gümüş madalyanın sahibi oldu. 

Maç sonunda gurur ve hüzün bir aradaydı. Millilerimiz büyük bir başarıya imza atarak kaçan altına üzüldüler ama madalya töreni esnasındaki bir an sosyal medyada hayli dikkat çekti. Sosyal medyada voleybol içerikleri üreten bir hesabın paylaştığı anda kaptan Eda Erdem, morali bozuk takım arkadaşlarına 'Gülümseyin' diye uyarı yaparak bu unutulmaz anda gülmelerini sağladı. Paylaşımdaki 'bu takımın nerelerden geldiğini biliyor...' notu ise her şeyin özeti gibiydi.

O an sosyal medya kullanıcılarının da yorum ve desteğini aldı. 

Filenin Sultanları bir kez daha gurur dolu bir turnuva yaşattı hepimize.

Dünya Şampiyonası'nda finalde İtalya kaybederek gümüş madalyanın sahibi olan milliler bu turnuvadaki ilk madalyamızı ülkeye kazandırdılar. 

Madalya töreninde buruk bir sevinç yaşayan millilerin üzüntüleri de gururları da yüzlerinden okunuyordu. Kameralara yansıyan bir görüntü ise hayli dikkat çekti. 

Kaptan Eda Erdem, morali bozuk takım arkadaşlarına 'Gülümseyin' diyerek moral verdi ve bu unutulmaz anı daha da ölümsüz hale getirdi.

Sosyal medyadaki bu görüntü birçok kişinin de beğenisini topladı.

O duygusal anlar kameralara böyle yansıdı:

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
