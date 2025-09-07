Bir Galatasaray Taraftarı 10 Bin TL'lik "Solo Il Gala" İçin Kutu Açılımı Yaptı

Galatasaray'ın Osimhen transferini duyurmasıyla birlikte raflardaki yerini alan 'Solo Il Gala' kutuları, bu sezonki ürünler içinde en dikkat çeken ürün olmayı başardı.

Solo Il Gala'nın özel üretimi olan Osimhen Box, taraftarlar için oldukça dikkat çekici ürünlerle hazırlanmış. Kutu içerisinde bir adet Osimhen'in formasına ek olarak, onunla özdeşleşmiş maskesi ve markaya özel tasarlanmış bir atkı yer alıyor.

10 bin TL'ye satılan kutuyu alan bir taraftar kutu açılımı gerçekleştirerek merakları da giderdi.