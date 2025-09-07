Bir Galatasaray Taraftarı 10 Bin TL'lik "Solo Il Gala" İçin Kutu Açılımı Yaptı
Galatasaray'da Osimhen çılgınlığı bambaşka seviyelerde. Transfer sürecinde İtalyan basınında yazılan 'Solo Il Gala' manşeti Galatasaray'a ilham oldu. 'Sadece Galatasaray' anlamına gelen söz ürün kampanyasına dönüştü ve Galatasaray özel bir paketle Osimhen'e dair ürünleri satışa çıkardı.
Galatasaray'ın büyük bir gelir beklediği kampanyan ürünü 9999.99 TL'ye satılıyor. O kutuya alan bir taraftar kutu açılımı yaptı.
Galatasaray, bu kampanyadan büyük bir gelir bekliyor.
Taraftarın kutu açılımını buradan izleyebilirsiniz:
