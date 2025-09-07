onedio
Bir Galatasaray Taraftarı 10 Bin TL'lik "Solo Il Gala" İçin Kutu Açılımı Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.09.2025 - 21:21

Galatasaray'da Osimhen çılgınlığı bambaşka seviyelerde. Transfer sürecinde İtalyan basınında yazılan 'Solo Il Gala' manşeti Galatasaray'a ilham oldu. 'Sadece Galatasaray' anlamına gelen söz ürün kampanyasına dönüştü ve Galatasaray özel bir paketle Osimhen'e dair ürünleri satışa çıkardı. 

Galatasaray'ın büyük bir gelir beklediği kampanyan ürünü 9999.99 TL'ye satılıyor. O kutuya alan bir taraftar kutu açılımı yaptı. 

Galatasaray, bu kampanyadan büyük bir gelir bekliyor.

Galatasaray'ın Osimhen transferini duyurmasıyla birlikte raflardaki yerini alan 'Solo Il Gala' kutuları, bu sezonki ürünler içinde en dikkat çeken ürün olmayı başardı. 

Solo Il Gala'nın özel üretimi olan Osimhen Box, taraftarlar için oldukça dikkat çekici ürünlerle hazırlanmış. Kutu içerisinde bir adet Osimhen'in formasına ek olarak, onunla özdeşleşmiş maskesi ve markaya özel tasarlanmış bir atkı yer alıyor. 

10 bin TL'ye satılan kutuyu alan bir taraftar kutu açılımı gerçekleştirerek merakları da giderdi.

Taraftarın kutu açılımını buradan izleyebilirsiniz:

