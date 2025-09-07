Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho ile Yolların Neden Ayrıldığını Açıkladı

Ali Koç seçim sürecinde taraftarlarla bir araya gelerek merak edilenleri yanıtladı. Mourinho ile ayrılık da tekrar gündeme geldi.

Ali Koç, ayrılığın nedeni olarak 'Mourinho'yu getirirken defans ağırlıklı oynadığını biliyorduk. Ama sezon sonunda daha baskın oynamamız gerektiğini konuştuk. 99 golle 99 puan toplamaktır bizim genetiğimiz. Benfica'ya elenmek sorun değil ama elenme şeklimiz kabul edilemez. Bu da bana geçen yılın futbolunun devam edeceğini hissettirdi.' ifadelerini kullandı.