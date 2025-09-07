onedio
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho ile Yolların Neden Ayrıldığını Açıkladı

Hakan Karakoca
07.09.2025 - 20:47

Fenerbahçe'de kongre sürecine girilirken başkan adayları taraftarlarla bir araya geliyor. Ali Koç da bugün bir dizi toplantı gerçekleştirdi ve merak edilenleri açıkladı. 

Ali Koç'a gelen sorulardan biri de elbette Mourinho'ydu. Ali Koç, Portekizli teknik direktörle neden yolları ayırdıklarını açıkladı. Benfica maçlarına da değinen Koç, 'Elenme şeklimiz kabul edilemez' dedi.

Ali Koç bugün taraftarla bir araya gelerek merak edilenleri yanıtladı.

Ali Koç seçim sürecinde taraftarlarla bir araya gelerek merak edilenleri yanıtladı. Mourinho ile ayrılık da tekrar gündeme geldi. 

Ali Koç, ayrılığın nedeni olarak 'Mourinho'yu getirirken defans ağırlıklı oynadığını biliyorduk. Ama sezon sonunda daha baskın oynamamız gerektiğini konuştuk. 99 golle 99 puan toplamaktır bizim genetiğimiz. Benfica'ya elenmek sorun değil ama elenme şeklimiz kabul edilemez. Bu da bana geçen yılın futbolunun devam edeceğini hissettirdi.' ifadelerini kullandı.

"Çoğu maçta ezip geçmemiz gerekiyor"

Ali Koç, Fenerbahçe'nin kimliğine değinerek 'Geldiğimiz nokta itibariyle bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdık. Bu futbol Avrupa'da iş yapar ama Türkiye'de çoğu maçta ezip geçmemiz gerekiyor. Her maçta geriye düşüp öne geçmek için çırpınıyoruz.'

