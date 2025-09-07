onedio
Milli Takımımızın Başarılı Oyuncusu Gizem Örge'den Maç Sonu Duygusal Açıklamalar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.09.2025 - 18:52

İtalya'yla kıran kırana geçen maçın ardından dünya ikincisi olduk. Millilerimizde gurur ve hüzün bir aradaydı. 

A Milli Takım’ın liberosu Gizem Örge, Dünya Şampiyonası finalinde alınan gümüş madalya sonrası “Kıran kırana mücadele ettik, gururluyum. Türk kadınının gücünü bir kez daha gösterdik.” dedi. Milliler, bu sonuçla turnuva tarihindeki ilk madalyasını kazandı.

Kaynak - TRT Spor Yıldız

Gümüş madalyanın ardından Gizem Örge'den duygu dolu açıklamalar geldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarılı libero oyuncusu Gizem Örge, Dünya Şampiyonası finalinin ardından açıklamalarda bulundu. İtalya’ya 3-2 kaybedilen karşılaşmanın ardından gümüş madalya kazanan milli takımımızın gurur duyduğunu vurgulayan Örge, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Kıran kırana bir mücadeleydi. Çok yakın olmasının bir burukluğu var. Son topa kadar mücadele ettik. Gururluyum. Türk kadınının ruhunu, gücünü bir kez daha gösterdik. Biz voleybol ülkesiyiz. Her gün daha iyisi için çalışmaya devam.

Örge’nin bu açıklamaları, gümüş madalya törenindeki hüzün ve gururun birleştiği anlara damga vurdu. Milliler, Dünya Şampiyonası tarihindeki ilk madalyasını bu sonuçla kazanmış oldu.

Gizem Örge'nin duygusal açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
