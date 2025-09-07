Milli Takımımızın Başarılı Oyuncusu Gizem Örge'den Maç Sonu Duygusal Açıklamalar

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarılı libero oyuncusu Gizem Örge, Dünya Şampiyonası finalinin ardından açıklamalarda bulundu. İtalya’ya 3-2 kaybedilen karşılaşmanın ardından gümüş madalya kazanan milli takımımızın gurur duyduğunu vurgulayan Örge, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Kıran kırana bir mücadeleydi. Çok yakın olmasının bir burukluğu var. Son topa kadar mücadele ettik. Gururluyum. Türk kadınının ruhunu, gücünü bir kez daha gösterdik. Biz voleybol ülkesiyiz. Her gün daha iyisi için çalışmaya devam.”

Örge’nin bu açıklamaları, gümüş madalya törenindeki hüzün ve gururun birleştiği anlara damga vurdu. Milliler, Dünya Şampiyonası tarihindeki ilk madalyasını bu sonuçla kazanmış oldu.