Milli Takımımızın Başarılı Oyuncusu Gizem Örge'den Maç Sonu Duygusal Açıklamalar
İtalya'yla kıran kırana geçen maçın ardından dünya ikincisi olduk. Millilerimizde gurur ve hüzün bir aradaydı.
A Milli Takım’ın liberosu Gizem Örge, Dünya Şampiyonası finalinde alınan gümüş madalya sonrası “Kıran kırana mücadele ettik, gururluyum. Türk kadınının gücünü bir kez daha gösterdik.” dedi. Milliler, bu sonuçla turnuva tarihindeki ilk madalyasını kazandı.
Gümüş madalyanın ardından Gizem Örge'den duygu dolu açıklamalar geldi.
Gizem Örge'nin duygusal açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:
