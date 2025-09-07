Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda İlk Kez Madalya Aldı

Daha önce aldığı başarılarla hepimizi gururlandıran Filenin Sultanları, bu kez Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıktı.

İtalya karşısında tarihi bir maça çıkan milliler, başa baş hatta bazı setlerde ezici üstünlük de sağladı. Ancak karar setinde direnemedik. İtalyanlar 15-9 kazanarak son setle şampiyon oldu.

Filenin Sultanları ise aldığı gümüş madalya ile bu alanda yeni bir başarı elde etti. Dünya Şampiyonası'nda bu başarı ilk madalyayı bize getirdi.

Futbolcularımızın madalya aldığı anlar TRT ekranlarında yayınlanırken futbolcularımızın buruk tebessümleri de ekrana yansıdı.