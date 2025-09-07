Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda İlk Kez Madalya Aldı
Voleybol Dünya Şampiyonası'nın en iyi iki takımı Türkiye ve İtalya finalde karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan maçta salondan mutsuz ayrılan taraf biz olduk.
2-2 tamamlanan dört setin sonunda netice setine taşıdığımız maçta üst üste bloklara çözüm bulamadık ve 3-2 mağlup ayrıldık.
Dünya Şampiyonası tarihinde milli takımımız ilk madalyasını bu sonuçla almış oldu.
Voleybolda tarihi bir sonuç daha aldık.
Madalya töreninden o anları buradan izleyebilirsiniz:
Bir dahakine dünya şampiyonluğu…