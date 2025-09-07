onedio
Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda İlk Kez Madalya Aldı

Hakan Karakoca
07.09.2025 - 18:10

Voleybol Dünya Şampiyonası'nın en iyi iki takımı Türkiye ve İtalya finalde karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan maçta salondan mutsuz ayrılan taraf biz olduk. 

2-2 tamamlanan dört setin sonunda netice setine taşıdığımız maçta üst üste bloklara çözüm bulamadık ve 3-2 mağlup ayrıldık. 

Dünya Şampiyonası tarihinde milli takımımız ilk madalyasını bu sonuçla almış oldu.

Voleybolda tarihi bir sonuç daha aldık.

Daha önce aldığı başarılarla hepimizi gururlandıran Filenin Sultanları, bu kez Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıktı. 

İtalya karşısında tarihi bir maça çıkan milliler, başa baş hatta bazı setlerde ezici üstünlük de sağladı. Ancak karar setinde direnemedik. İtalyanlar 15-9 kazanarak son setle şampiyon oldu. 

Filenin Sultanları ise aldığı gümüş madalya ile bu alanda yeni bir başarı elde etti. Dünya Şampiyonası'nda bu başarı ilk madalyayı bize getirdi. 

Futbolcularımızın madalya aldığı anlar TRT ekranlarında yayınlanırken futbolcularımızın buruk tebessümleri de ekrana yansıdı.

Madalya töreninden o anları buradan izleyebilirsiniz:

Oğuz Yiğitbaşı

Bir dahakine dünya şampiyonluğu…