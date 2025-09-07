onedio
Birbirlerine Girmişler: Engin Polat'la Boşanmaya Karar Verip Vazgeçen Dilan Polat Kavga Görüntülerini Paylaştı

Lila Ceylan
07.09.2025 - 22:45

Birkaç gün önce evdeki çalışanı Dilda sebebiyle biricik kocası Engin Polat'la birbirine giren Dilan Polat, çığrından çıkmıştı. Engin Polat'ın kendisi de dahil olmak üzere herkesi evden kovduğunu söyleyerek gece gece evi terk eden Dilan Polat, Engin'iyle barıştı. 

Kavga görüntüleri de geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından paylaştı... Buyurun, yumrukların masaya vurulduğu, parmakların havada sallandığı o anları beraber görelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Cezaevinden tahliye olduktan sonra sosyal medya fenomenliğine devam etmeyeceğini ve dönmeyeceğini söyleyen Dilan Polat'ın "molası" kısa sürmüştü.

Birkaç hafta içerisinde hiçbir şey olmamışçasına paylaşım yapmaya geri dönen Dilan Polat, 6.5 milyon takipçisiyle yatının her detayını paylaşmaya devam etti. 

Attığı her adım olay olurken, tıpkı cezaevinden önceki süreçte olduğu gibi evdeki yardımcıların kavgaları, anlaşmazlıklar gibi birçok enteresan duruma şahitlik edildi. 

Geçtiğimiz günlerde ise şimdiye kadar kopardığı en büyük yaygarayı koparmış, eve geri gelen yardımcısı Dilda sebebiyle kocası Engin Polat'la birbirine girmişti. Engin Polat'ın kendisini evden kovduğunu söyleyen Dilan Polat, yardımcısı ve kuaförüyle beraber soluğu ablası Sıla Doğu'nun evinde almıştı. Engin'i kudurtmak için elinden gelen her şeyi yapan Dilan Polat, çok kararlı olduğunu söylemiş ve boşanacaklarını duyurmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Engin Polat'tan baldızının evine hediyeler peş peşe geldi. Dilan'ın gönlünü almak için son çareyi bizzat gelip götürmekte bulmuştu.

Engin Polat'I görünce anında yumuşayan Dilan Polat'a 'Yine etkileşim kasmak için yaptın' yorumları yağarken Dilan Polat, kocacığıyla barıştığı için keyfi pek yerindeydi.

Bugünü kocasının yanından bir an olsun ayrılmadan geçiren Dilan Polat, geçtiğimiz saatlerde kavga ettikleri ve ardından evi terk ettiği anların görüntülerini Instagram hesabında paylaştı.

Evinden kovulduğu güne ait kamera görüntülerini çıkaran Dilan Polat, yumrukların masaya vurulduğu, parmakların inatla ve hırsla sallandığı, bağrış çağırışın tavan yaptığı o anları takipçilerine kendisi sundu.

