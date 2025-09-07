Birbirlerine Girmişler: Engin Polat'la Boşanmaya Karar Verip Vazgeçen Dilan Polat Kavga Görüntülerini Paylaştı
Birkaç gün önce evdeki çalışanı Dilda sebebiyle biricik kocası Engin Polat'la birbirine giren Dilan Polat, çığrından çıkmıştı. Engin Polat'ın kendisi de dahil olmak üzere herkesi evden kovduğunu söyleyerek gece gece evi terk eden Dilan Polat, Engin'iyle barıştı.
Kavga görüntüleri de geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından paylaştı... Buyurun, yumrukların masaya vurulduğu, parmakların havada sallandığı o anları beraber görelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cezaevinden tahliye olduktan sonra sosyal medya fenomenliğine devam etmeyeceğini ve dönmeyeceğini söyleyen Dilan Polat'ın "molası" kısa sürmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Engin Polat'tan baldızının evine hediyeler peş peşe geldi. Dilan'ın gönlünü almak için son çareyi bizzat gelip götürmekte bulmuştu.
Evinden kovulduğu güne ait kamera görüntülerini çıkaran Dilan Polat, yumrukların masaya vurulduğu, parmakların inatla ve hırsla sallandığı, bağrış çağırışın tavan yaptığı o anları takipçilerine kendisi sundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın