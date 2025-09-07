Birbirlerine Girmişler: Engin Polat'la Boşanmaya Karar Verip Vazgeçen Dilan Polat Kavga Görüntülerini Paylaştı

Birkaç hafta içerisinde hiçbir şey olmamışçasına paylaşım yapmaya geri dönen Dilan Polat, 6.5 milyon takipçisiyle yatının her detayını paylaşmaya devam etti.

Attığı her adım olay olurken, tıpkı cezaevinden önceki süreçte olduğu gibi evdeki yardımcıların kavgaları, anlaşmazlıklar gibi birçok enteresan duruma şahitlik edildi.

Geçtiğimiz günlerde ise şimdiye kadar kopardığı en büyük yaygarayı koparmış, eve geri gelen yardımcısı Dilda sebebiyle kocası Engin Polat'la birbirine girmişti. Engin Polat'ın kendisini evden kovduğunu söyleyen Dilan Polat, yardımcısı ve kuaförüyle beraber soluğu ablası Sıla Doğu'nun evinde almıştı. Engin'i kudurtmak için elinden gelen her şeyi yapan Dilan Polat, çok kararlı olduğunu söylemiş ve boşanacaklarını duyurmuştu.