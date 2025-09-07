Fenomen Meriç Keskin'den Soruşturma Başlatılan Manifest Kızlarının Tarzı Hakkında Tepki Çekecek Sözler
6 Eylül akşamı 18 yaş üstü dinleyicilerine verdikleri ilk konserle Türkiye'nin gündemine oturan Manifest kızları hakkında 'teşhircilik' ve 'hayasızca hareketler' suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.
Birçok ünlü isim ve X kullanıcıları ayağa kalkıp kızlara desteğini dile getirirken fenomen Meriç Keskin'in Manifest kızlarının tarzı hakkındaki sert sözleri dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
6 Eylül akşamı yalnızca 18 yaşından büyük dinleyicileriyle ilk kez buluşan Manifest kızları, hem geceye hem de sabaha damgasını vurdu.
Manifest kızlarına dair bir yorum da fenomen Meriç Keskin'den geldi.
Hemen akabinde bir video paylaşan Meriç Keskin'in "Yobaz değiliz bilmem ne değiliz bu arada yani... Ama g"tü açığı da beğenecek halimiz yok" sözleri sosyal medyada tepki çekti.
