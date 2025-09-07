onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Fenomen Meriç Keskin'den Soruşturma Başlatılan Manifest Kızlarının Tarzı Hakkında Tepki Çekecek Sözler

Fenomen Meriç Keskin'den Soruşturma Başlatılan Manifest Kızlarının Tarzı Hakkında Tepki Çekecek Sözler

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.09.2025 - 17:38

6 Eylül akşamı 18 yaş üstü dinleyicilerine verdikleri ilk konserle Türkiye'nin gündemine oturan Manifest kızları hakkında 'teşhircilik' ve 'hayasızca hareketler' suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı. 

Birçok ünlü isim ve X kullanıcıları ayağa kalkıp kızlara desteğini dile getirirken fenomen Meriç Keskin'in Manifest kızlarının tarzı hakkındaki sert sözleri dikkat çekti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6 Eylül akşamı yalnızca 18 yaşından büyük dinleyicileriyle ilk kez buluşan Manifest kızları, hem geceye hem de sabaha damgasını vurdu.

6 Eylül akşamı yalnızca 18 yaşından büyük dinleyicileriyle ilk kez buluşan Manifest kızları, hem geceye hem de sabaha damgasını vurdu.

Gece boyu dansları ve kıyafetleriyle konuşulan Manifest kızları, sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında 'teşhircilik' ve 'hayasızca hareketler' suçlamalarıyla soruşturma açıldığını öğrendi. 

Soruşturma kararı hem kızların kısa sürede edindiği milyonlarca hayranı hem de birçok ünlü ismi kızdırırken Manifest'e resmen destek yağmıştı. 

Aybüke Pusat, Ezhel ve Gülben Ergen gibi isimlerin destek paylaşımları ise çok konuşulmuştu.

Manifest kızlarına dair bir yorum da fenomen Meriç Keskin'den geldi.

Manifest kızlarına dair bir yorum da fenomen Meriç Keskin'den geldi.

Instagram'da @merikkeskin ismini kullanan ve 1.2 milyon takipçisi olan Meriç Keskin, ilk önce geceden görüntüleri hesabından paylaşıp, 'Düz fikrimi beyan ediyorum, beğenmedim' açıklamasında bulundu. 

Buraya kadar her şey iyiydi. Herkesin kendi fikri, zevkler ve renkler tartışılmaz tabii ki, beğenmediğini ifade etmesi absürt karşılanmadı, aynı fikirde olanlar da vardı. Fakat keşke bu kadarla kalsaydı.

Hemen akabinde bir video paylaşan Meriç Keskin'in "Yobaz değiliz bilmem ne değiliz bu arada yani... Ama g"tü açığı da beğenecek halimiz yok" sözleri sosyal medyada tepki çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
15
15
3
2
2
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın