1.5 Ay Önce Hayatını Kaybeden Nihal Candan'ın Babası Hakan Candan, Kızının Ölümünün Ardından İlk Kez Konuştu!

1.5 Ay Önce Hayatını Kaybeden Nihal Candan'ın Babası Hakan Candan, Kızının Ölümünün Ardından İlk Kez Konuştu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.09.2025 - 14:05

1.5 ay önce kaybettiğimiz sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın babası Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının konuğu oldu. 

Uzun bir süredir gündeme gelmeyen acılı baba, yeni kaybettiği kızıyla ilgili ilk kez konuştu! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İşte Benim Stilim programıyla hayatımıza girdiği günden beri gündemden düşmeyen sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ı 1.5 ay önce kaybettik.

İşte Benim Stilim programıyla hayatımıza girdiği günden beri gündemden düşmeyen sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ı 1.5 ay önce kaybettik.

Dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla kız kardeşi Bahar Candan'la beraber tutuklanan ve geçtiğimiz sene tahliye olan Nihal Candan, cezaevinden 37 kiloyla çıkmıştı. 

Haziranın başında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Nihal Candan'ın 29 kiloya kadar düştüğünü ve anoreksiya ile organ yetmezliği teşhisi koyulduğunu öğrenmiştik. Gün geçtikçe erimesine rağmen yoğun bakım sürecini son ana kadar reddeden Nihal Candan 20 Haziran akşamında ne yazık ki hayatını kaybetti.

Nihal Candan'ın hayatı sosyal medya baskısı ve beklentileri sebebiyle bir gecede söndü. Cenazesi ve sonrasında yaşananlar çok konuşulmuştu.

Nihal Candan'ın hayatı sosyal medya baskısı ve beklentileri sebebiyle bir gecede söndü. Cenazesi ve sonrasında yaşananlar çok konuşulmuştu.

Annesi ve kardeşlerini sık sık ekran önünde gördüğümüz Nihal Candan'ın doktor babası Hakan Candan bir süredir hiç gündeme gelmiyordu. 

Geçtiğimiz saatlerde Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programına konuk olan Dr. Hakan Candan, 1.5 ay önce kaybettiği kızıyla ilgili ilk kez konuştu.

Nihal'in serumu bile içinde şeker olduğu için kabul etmediğini söyleyen acılı baba, "Kızımın iliği kurumuş" açıklamasında bulundu.

