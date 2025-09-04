1.5 Ay Önce Hayatını Kaybeden Nihal Candan'ın Babası Hakan Candan, Kızının Ölümünün Ardından İlk Kez Konuştu!
1.5 ay önce kaybettiğimiz sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın babası Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının konuğu oldu.
Uzun bir süredir gündeme gelmeyen acılı baba, yeni kaybettiği kızıyla ilgili ilk kez konuştu! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İşte Benim Stilim programıyla hayatımıza girdiği günden beri gündemden düşmeyen sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ı 1.5 ay önce kaybettik.
Nihal Candan'ın hayatı sosyal medya baskısı ve beklentileri sebebiyle bir gecede söndü. Cenazesi ve sonrasında yaşananlar çok konuşulmuştu.
Nihal'in serumu bile içinde şeker olduğu için kabul etmediğini söyleyen acılı baba, "Kızımın iliği kurumuş" açıklamasında bulundu.
