onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Başımıza Taş mı Yağacak? Hande Erçel Linci Yiyince Tadı Kaçan Arzu Sabancı, Nazlı Sabancı'nın Kıymetini Anladı

Başımıza Taş mı Yağacak? Hande Erçel Linci Yiyince Tadı Kaçan Arzu Sabancı, Nazlı Sabancı'nın Kıymetini Anladı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.09.2025 - 23:53

Geçtiğimiz günlerde ortanca oğlu Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in ayrılığının ardından 'İlişkiyi kaynana bitirdi' linci yiyen Arzu Sabancı, doğum gününü kutladı. 

Nazlı Sabancı'nın paylaşımıyla duygusallaşan Arzu Sabancı, gözde gelinin kıymetini anladı ve bir ilke imza attı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

3 yıla yakındır bir gün olsun gündemden düşmeyen Hakan Sabancı ve Hande Erçel aşkı geçtiğimiz hafta kesin olarak sona erdi biliyorsunuz.

3 yıla yakındır bir gün olsun gündemden düşmeyen Hakan Sabancı ve Hande Erçel aşkı geçtiğimiz hafta kesin olarak sona erdi biliyorsunuz.

Aşk yaşamaya başladıkları ilk günden ber herkesin odağında olan ikili, ilişkileri boyunca karış karış dünyayı gezdi. Attıkları her adım olay oldu, kaynana Arzu Sabancı'nın Hande'yi aileye istemediği mevzusu ise hiç bitmemişti. 

Hande Erçel'in Hakan'la olan tüm fotoğraflarını silmesiyle anladığımız ayrılığın beraberinde, 'Kaynananın parmağı var' yorumları da gecikmemişti haliyle. Bir de üstüne Arzu Sabancı aynı gün, 'Cehalet' vurgulu bir paylaşım yapınca, Hande Erçel fanları tarafından linç yemiş, sosyal medyada gündem olmuştu.

Bunun üzerine kendisinden hiç beklemediğimiz bir hamle gelmişti. Arzu Sabancı, yıllar önce Hacı Sabancı'nın Özge Ulusoy'la ayrılığında olduğu gibi bu sefer de Hakan ve Hande ayrılığı hakkında açıklama yapmak zorunda kalmış, 3 yıllık şu süreçte ilk kez Hande hakkında direkt konuştuğu bir metin paylaşmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Hacı Sabancı'nın eşi, ilk gelini Nazlı Sabancı'yla da evlilik öncesi aynı aşamalardan geçtiği iddia edilen Arzu Sabancı, geçtiğimiz saatlerde doğum gününü kutladı.

Hacı Sabancı'nın eşi, ilk gelini Nazlı Sabancı'yla da evlilik öncesi aynı aşamalardan geçtiği iddia edilen Arzu Sabancı, geçtiğimiz saatlerde doğum gününü kutladı.

60 yaşına basan Arzu Sabancı için ilk doğum günü paylaşımı, şimdilerde arasından su sızmadığı gelini Nazlı Sabancı'dan geldi. 

Nazlı Sabancı'nın 'Benim için bir kayınvalideden öte anne oldunuz' mesajı sanıyoruz ki Arzu Sabancı'yı pek duygulandırdı. 

Bugüne dek ne Nazlı'nın Arzu hanıma 'anne', ne de Arzu hanımın Nazlı'ya 'kızım' diye seslendiğini görmüştük. Fakat bugün bir ilke imza atıldı.

Yediği Hande Erçel lincinden sonra tadının fena kaçtığı söylenen Arzu Sabancı, gelini Nazlı'nın kıymetini anladı.

Yediği Hande Erçel lincinden sonra tadının fena kaçtığı söylenen Arzu Sabancı, gelini Nazlı'nın kıymetini anladı.

Ve 'Başımıza taş mı yağacak ne!' dedirten o cümleyi kurdu. Nazlı'nın kendisine hazırladığı hikayeyi Instagram'ında paylaşan Arzu Sabancı, 'Canım kızım, sağlıkla hep beraber inşallah' diye cevap vererek ezber bozdu!

Bugüne dek Nazlı'ya yalnızca bol bol sevgi emoji'siyle cevap veren kaynana Arzu Sabancı'nın Nazlı'yı ilk kez bağrına bastığı anlar gözlerden kaçmadı.

E ne demişler, her işte bir hayır var. Hande Erçel kaosu da gelin kaynananın kenetlenmesine sebep oldu herhalde, kim bilir!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın