Başımıza Taş mı Yağacak? Hande Erçel Linci Yiyince Tadı Kaçan Arzu Sabancı, Nazlı Sabancı'nın Kıymetini Anladı
Geçtiğimiz günlerde ortanca oğlu Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in ayrılığının ardından 'İlişkiyi kaynana bitirdi' linci yiyen Arzu Sabancı, doğum gününü kutladı.
Nazlı Sabancı'nın paylaşımıyla duygusallaşan Arzu Sabancı, gözde gelinin kıymetini anladı ve bir ilke imza attı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
3 yıla yakındır bir gün olsun gündemden düşmeyen Hakan Sabancı ve Hande Erçel aşkı geçtiğimiz hafta kesin olarak sona erdi biliyorsunuz.
Hacı Sabancı'nın eşi, ilk gelini Nazlı Sabancı'yla da evlilik öncesi aynı aşamalardan geçtiği iddia edilen Arzu Sabancı, geçtiğimiz saatlerde doğum gününü kutladı.
Yediği Hande Erçel lincinden sonra tadının fena kaçtığı söylenen Arzu Sabancı, gelini Nazlı'nın kıymetini anladı.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
