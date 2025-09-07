Başımıza Taş mı Yağacak? Hande Erçel Linci Yiyince Tadı Kaçan Arzu Sabancı, Nazlı Sabancı'nın Kıymetini Anladı

Aşk yaşamaya başladıkları ilk günden ber herkesin odağında olan ikili, ilişkileri boyunca karış karış dünyayı gezdi. Attıkları her adım olay oldu, kaynana Arzu Sabancı'nın Hande'yi aileye istemediği mevzusu ise hiç bitmemişti.

Hande Erçel'in Hakan'la olan tüm fotoğraflarını silmesiyle anladığımız ayrılığın beraberinde, 'Kaynananın parmağı var' yorumları da gecikmemişti haliyle. Bir de üstüne Arzu Sabancı aynı gün, 'Cehalet' vurgulu bir paylaşım yapınca, Hande Erçel fanları tarafından linç yemiş, sosyal medyada gündem olmuştu.

Bunun üzerine kendisinden hiç beklemediğimiz bir hamle gelmişti. Arzu Sabancı, yıllar önce Hacı Sabancı'nın Özge Ulusoy'la ayrılığında olduğu gibi bu sefer de Hakan ve Hande ayrılığı hakkında açıklama yapmak zorunda kalmış, 3 yıllık şu süreçte ilk kez Hande hakkında direkt konuştuğu bir metin paylaşmıştı.