Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Açıklama: 14 Hesap Yöneticisi İçin Soruşturma Başlatıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.09.2025 - 01:19 Son Güncelleme: 08.09.2025 - 01:37

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “suç işlemeye tahrik” içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen 14 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şu şekilde:

'Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası;

Bazı sosyal medya hesapları üzerinden:

 “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve

 “Suç İşlemeye Tahrik” suçları kapsamında provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 14 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilmiş ve haklarında işlem başlatılmıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğümüzce provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan hesapları tespit çalışmalarımız devam etmektedir.'

