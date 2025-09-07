onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
X, Instagram, YouTube ve TikTok'u Etkileyen Bant Daraltma Uygulaması Geldi

X, Instagram, YouTube ve TikTok'u Etkileyen Bant Daraltma Uygulaması Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.09.2025 - 00:07

Türkiye'de birçok sitede bant daraltma uygulaması yapılıyor. Engelli Web'in de duyurduğu haliyle X, Instagram, Tiktok ve YouTube'a Türkiye'den erişim sağlanamıyor. 

WhatsApp ve Telegram gibi uygulamalar ise bazı servis sağlayıcılarda sorunlu olarak görünüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kullanıcılar birçok sosyal medya uygulamasına girmekte zorlanıyor.

Kullanıcılar birçok sosyal medya uygulamasına girmekte zorlanıyor.

Akşam saatlerinde İstanbul Valiliği, İstanbul'da 6 ilçeyi kapsayan eylem ve gösteri yasağı kararını açıklamıştı. 

Gece 23.30'dan sonra ise birçok kullanıcı sosyal medyaya sağlıklı bir şekilde erişemediklerini duyurdu. 

X, Instagram, TikTok ve YouTube başta olmak üzere bazı siteler de bu sorunu yaşattı. 

Engelli Web'in açıklamasına göre ise bu siteler için bant genişliği daraltması uygulanıyor. 

Engelli Web'in yaptığı açıklamada 'WhatsApp ve Telegram ise (şimdilik) sadece bazı servis sağlayıcılarında sorunlu.' denildi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
76
16
5
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın