X, Instagram, YouTube ve TikTok'u Etkileyen Bant Daraltma Uygulaması Geldi

Akşam saatlerinde İstanbul Valiliği, İstanbul'da 6 ilçeyi kapsayan eylem ve gösteri yasağı kararını açıklamıştı.

Gece 23.30'dan sonra ise birçok kullanıcı sosyal medyaya sağlıklı bir şekilde erişemediklerini duyurdu.

X, Instagram, TikTok ve YouTube başta olmak üzere bazı siteler de bu sorunu yaşattı.

Engelli Web'in açıklamasına göre ise bu siteler için bant genişliği daraltması uygulanıyor.

Engelli Web'in yaptığı açıklamada 'WhatsApp ve Telegram ise (şimdilik) sadece bazı servis sağlayıcılarında sorunlu.' denildi.